Buscan a Octavio Moncada Leyva, Presidente Seccional de Las Varas, Desaparecido en Chihuahua

A 17 días de su desaparición, Octavio Moncada Leyva, presidente seccional de Las Varas, continúa sin ser localizado, luego de que se perdiera contacto con él la tarde del 6 de enero en la cabecera municipal de Madera, Chihuahua, informó la Fiscalía de la Zona Occidente.

El funcionario, de 51 años de edad, vestía al momento de su desaparición pantalón de mezclilla, chamarra de mezclilla y botas vaqueras, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades y familiares, quienes no han tenido noticias sobre su paradero desde hace más de dos semanas.

La Fiscalía señaló que las investigaciones apuntan a que Moncada Leyva pudo haber sido víctima de una supuesta privación ilegal de la libertad, por lo que el caso se mantiene bajo seguimiento prioritario por parte de las instancias ministeriales.

Fiscalía no descarta participación del crimen organizado

El fiscal de la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo, dio a conocer en la ciudad de Cuauhtémoc que una de las líneas de investigación contempla la posible participación de un grupo del crimen organizado en la desaparición del presidente seccional, aunque aclaró que las indagatorias continúan y no se han confirmado responsabilidades.

Como parte de las diligencias, la autoridad ministerial se encuentra recabando información personal y de contexto de la víctima a través de entrevistas con familiares y personas cercanas, quienes han señalado que no tenían conocimiento de amenazas previas en contra de Octavio Moncada Leyva.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre hallazgos que permitan establecer con certeza el paradero del funcionario, por lo que las labores de búsqueda y análisis de información continúan en coordinación con distintas corporaciones.

La Fiscalía reiteró que el caso se mantiene activo y que se analizan todas las líneas de investigación posibles, mientras exhortó a la ciudadanía a aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de Octavio Moncada Leyva, a través de los canales oficiales.

