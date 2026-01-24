Atacan a Balazos a Mujer de 75 Años en Estacionamiento de Centro Comercial en Chihuahua

Una mujer de 75 años de edad resultó gravemente herida tras ser víctima de un ataque armado registrado en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce de las avenidas Fuentes Mares e Independencia, en la ciudad de Chihuahua, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba guardando sus compras en la cajuela de su vehículo cuando un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta se aproximó y le disparó en al menos tres ocasiones, causándole lesiones de gravedad en el rostro y el abdomen.

Testigos señalaron que el agresor vestía de color negro y portaba una mochila naranja, presuntamente de una plataforma de entregas, tras lo cual huyó del lugar con rumbo desconocido, aprovechando la confusión generada por el ataque.

El ataque se realizó a plena luz del día

El hecho causó conmoción entre ciudadanos, ya que ocurrió en un punto concurrido y en horario diurno, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban realizando compras o transitaban por la zona.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

En tanto, agentes de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área para permitir que personal investigador realizara el levantamiento de indicios y recabara evidencia balística que permita esclarecer el ataque y dar con el responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho y ubicar al agresor.

