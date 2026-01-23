Alertan por Bajas Temperaturas Ante la Llegada de Frentes Fríos 30 y 31 en Chihuahua

El estado de Chihuahua enfrentará este fin de semana un marcado descenso en las temperaturas, acompañado de fuertes rachas de viento y lluvias en diversas regiones, debido al avance de los frentes fríos número 30 y 31, así como a la posible llegada de la tercera tormenta invernal, así lo informaron las autoridades estatales.

De acuerdo con especialistas en meteorología, para el sábado se prevén lluvias importantes en gran parte del territorio estatal, principalmente en la zona serrana, donde los acumulados podrían oscilar entre 15 y 30 milímetros.

El meteorólogo del estado, Idelfonso Díaz, explicó que estas condiciones se deben al paso de la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 30, en interacción con la entrada de la tormenta invernal por el noroeste del país, lo que generará un ambiente más frío y condiciones adversas durante el fin de semana.

Prevén Bajas Temperaturas Este Fin de Semana en Chihuahua

Se prevén heladas, fuertes vientos y lluvias en varias regiones del estado de Chihuahua

En Ciudad Juárez, las temperaturas mínimas podrían descender hasta menos dos y menos cuatro grados centígrados entre domingo y lunes, además de lluvias y rachas de viento que alcanzarían los 35 kilómetros por hora. En tanto, en la ciudad de Chihuahua, se esperan mañanas frías, un ambiente nocturno más gélido y vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Para municipios como Delicias, aunque el clima será más templado durante el día, también se pronostican vientos intensos y un descenso de temperaturas que podría ubicarse por debajo de los cero grados en las primeras horas del día.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, señaló que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre el desarrollo de los frentes fríos 30 y 31, los cuales podrían llegar acompañados de la tercera tormenta invernal, con afectaciones principalmente entre sábado y domingo.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población:

Abrigarse adecuadamente.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Proteger a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

Así como revisar instalaciones de gas y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

Asimismo, se informó que los albergues temporales se encuentran habilitados para brindar resguardo a personas en situación de calle o vulnerabilidad, ofreciendo un espacio seguro, alimentos calientes y atención básica. Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reportar al 911 a personas que requieran apoyo, con el fin de prevenir incidentes o decesos relacionados con el frío extremo.

