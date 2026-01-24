¿Nieve en Chihuahua? Estos Tres Municipios Ya Registran Nevada Hoy 24 de Enero

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las primeras horas de este sábado 24 de enero se registró caída de nieve en distintos puntos del estado de Chihuahua, como consecuencia del ingreso del frente frío número 31 y la tercera tormenta invernal de la temporada.

De acuerdo con los reportes emitidos por las unidades municipales de Protección Civil, la presencia de nieve se detectó en la localidad de El Vergel, en el municipio de Balleza, así como en el tramo carretero Puerto Los Lobos–Largo Maderal, en el municipio de Madera. También se reportaron condiciones similares en la zona de Basaseachi, en el municipio de Ocampo.

Estas condiciones han provocado un ambiente muy frío en la región serrana, con acumulación de nieve en las partes altas, lo que representa un riesgo para automovilistas y habitantes de la zona.

En cuanto a precipitaciones, se registraron acumulados de 16.2 milímetros de lluvia en Madera y 4.2 milímetros en El Vergel, según informó la CEPC.

Prevén heladas, vientos fuertes y temperaturas de hasta -8°C

Para hoy sábado 24, se pronostican heladas y temperaturas máximas cercanas a los 4 grados centígrados en municipios como Madera y El Vergel. Además, se esperan vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 75 kilómetros por hora en Balleza y alcanzar hasta 65 km/h en Madera, lo que podría ocasionar baja visibilidad en tramos carreteros.

El domingo, continuará el ambiente de muy frío a frío intenso en la Sierra Tarahumara, con heladas durante la mañana y cielo de despejado a parcialmente nublado. Se prevén vientos de 5 a 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en municipios como Balleza y Cuauhtémoc, así como temperaturas mínimas de hasta -7°C en Creel, Guachochi y El Vergel.

Para el lunes, la masa de aire ártico mantendrá condiciones extremadamente frías en gran parte del estado, principalmente en la zona serrana, donde se anticipan heladas intensas y temperaturas mínimas de hasta -8°C.

Ante este panorama, la CEPC exhortó a la población a extremar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y tener especial cuidado al transitar por los tramos carreteros de la Sierra Tarahumara, principalmente en Madera y Balleza, debido a la presencia de nieve, vientos y posibles tolvaneras.

