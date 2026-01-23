Así Operaba César Alejandro ‘N’, ‘El Botox’, Líder de ‘Los Blancos de Troya’

‘El Botox’ es el primer detenido de 11 objetivos prioritarios que el gobierno federal identificó en Michoacán.

César Alejandro ‘N’, ‘El Botox’, líder de ‘Los Blancos de Troya’, grupo criminal en Michoacán dedicado, entre otros delitos, a la extorsión de los limoneros, ordenaba cuándo cortar el fruto, cuánto cobrar, de extorsión, por kilo de limón y negociaba las cuotas por derecho de piso con otros líderes criminales como Mario Álvarez Espinoza, alias ‘El Metro’ líder regional de ‘Los Caballeros Templarios’.

En septiembre de 2024, días antes de que Claudia Sheinbaum asumiera el cargo de Presidenta, el Gabinete de Seguridad elaboró un mapa de Michoacán donde aparecen los rostros de once objetivos prioritarios y su zona de influencia.

Ahí aparece ‘El Botox’, un hombre de 44 años, identificado como uno de los principales responsables del “cobro de piso en cada una de las etapas productivas de limón”.

‘El Botox’, ordenaba colocar unos letreros en los empaques.

Así su grupo criminal les descontaba un peso por kilo por ejemplo el 4 de septiembre de 2023, el kilo costaba 19 pesos, pero los productores solo recibieron 18 pesos, ese peso lo retienen los empacadores para dárselo como cuota a los criminales.

Al respecto, un productor de limón indicó:

El crimen organizado es el que pone el precio, pone la fecha, por decir de ahora, fecha fulana, se va a pagar el limón a tal precio, pero ahí en ese precio, ya está descontado el peso que ellos están cobrando

Los aparatos de inteligencia también tenían identificado a ‘El Botox’ como uno de los criminales más violentos de Michoacán, responsable de ataques con minas a las autoridades y bloqueos carreteros para evitar el avance de los policías estatales.

Asesinato de Bernardo Bravo

El pasado 19 de octubre asesinaron a Bernardo Bravo, líder de los limoneros en Apatzingán.

La Fiscalía de Michoacán investigó e identificó que 'El Botox' fue el autor del asesinato.

Seis días después del homicidio elementos de la Fiscalía estatal catearon un domicilio ubicado entre las comunidades de Cenobio Moreno y San Juan de los Plátanos en Apatzingán.

Es una de las casas de seguridad de ‘El Botox’ donde asesinaron al líder de los citricultores.

En enero de este año, acorralado por las autoridades federales y estatales, ‘El Botox’ publicó dos videos en redes sociales.

Desesperado pidió la liberación de su esposa e hija, detenidas días antes por el delito de extorsión.

Once días después, ‘El Botox’ fue detenido. El primero de los 11 objetivos prioritarios de Michoacán fue capturado.

Con información de Marco Antonio Coronel

