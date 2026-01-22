Donald Trump declaró que debió haber pedido a la OTAN que “defendiera” la frontera entre México y Estados Unidos de los migrantes. El presidente escribió en la red social Truth Social que así hubiera “puesto a prueba” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí y proteger nuestra frontera sur de más invasiones de inmigrantes ilegales, liberando así un gran número de agentes de la patrulla fronteriza para otras tareas.

¿Qué dice el artículo 5 de la OTAN?

El artículo 5 de la OTAN establece que, en caso de que un país miembro sea atacado, los demás deben intervenir en su defensa. Al respecto, al propia página de la organización indica:

Un ataque armado contra un miembro de la OTAN se considerará un ataque contra todos los miembros y establece la obligación de cada miembro de prestarle asistencia.

Cabe señalar que la asistencia entre países miembros no es solamente militar. Según la organización, puede “incluir cualquier acción que los aliados consideren necesaria para restablecer y mantener la seguridad del Atlántico Norte”.

Desde que se firmó el tratado en 1949 por parte de sus doce países fundadores, solo en una ocasión se ha invocado el artículo 5 de esta organización. Fue el propio Estados Unidos quien invocó este artículo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, bajo el gobierno de George W. Bush.

Crítica de Trump a la OTAN llega después de amenaza de anexión sobre Groenlandia

La declaración llega después de que Donald Trump coqueteó con la idea de anexar Groenlandia por la fuerza, así como con imponer aranceles a los países europeos que se oponían. Esto a pesar de que Dinamarca, quien rige el territorio autónomo ubicado en Norteamérica, es un aliado histórico de Estados Unidos.

El conflicto representó una tensión al interior de la OTAN y provocó que todos los demás países integrantes de la organización condenaran las intenciones del republicano. El punto más alto de las tensiones llegó con el envío de tropas por parte de varios países europeos a Groenlandia. Además, Dinamarca desplegó elementos de élite de su propio ejército.

Días más tarde, durante el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, Donald Trump dio a entender que renunciaba a la vía militar para anexar la isla, así como a la idea de imponer aranceles a los países que se oponían.

