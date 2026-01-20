Trump Afirma que “Ningún Presidente ha Hecho más por la OTAN”, en Marco de Caso Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ninguna persona ni ningún mandatario ha hecho más por la OTAN, e incluso indicó que si él no hubiera llegado, la organización no existiría.

Así lo indicó en un breve mensaje en su red social Truth Social, dirigido a países miembros de la Alianza Atlántica, a varios de los cuales ha amenazado con imponer aranceles por enviar tropas a Groenlandia y no apoyar sus planes de anexionar la isla.

Ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera llegado, ¡ahora mismo no existiría la OTAN! Habría quedado relegada al olvido de la historia. ¡Triste, pero cierto!

Noticia relacionada: Emmanuel Macron en Davos 2026: Groenlandia y Aranceles de Trump, los temas de su Discurso.

Amenazas de aranceles

El sábado pasado, el presidente estadounidense anunció que varios países deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos a partir de febrero, y que a partir del 1 de junio el gravamen se incrementará al 25%.

Se trata de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington.

Y es que varios líderes europeos reaccionaron con gran enfado a las palabras del republicano, que desde que retornó al poder hace hoy justo un año, ha insistido en que Estados Unidos necesita hacerse del control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Noticia relacionada: Trump Publica Imágenes Hechas Con IA Sobre sus Conquistas de Groenlandia, Venezuela y Canadá.

Video: Trump Insiste en Control de Groenlandia y Anuncia Aranceles a Países Europeos

Reacción de la UE por caso Groenlandia

En las últimas semanas, dijo que quiere comprar la isla —territorio autónomo que depende de la corona danesa— y que Washington se hará de Groenlandia "por las buenas o por las malas".

Luego del mensaje del fin de semana, se incrementaron las llamadas desde la Unión Europea (UE) para que se suspenda la ratificación del acuerdo comercial suscrito con Washington el pasado verano, y que es fruto de los aranceles impuestos por Trump, o que los Veintisiete recurran al instrumento anticoerción del bloque comunitario, también conocido como la "bazuca" comercial.

Noticia relacionada: Trump y Secretario de la OTAN Acuerdan Reunión Sobre Groenlandia en Davos.

Francia quiere que UE suspenda pacto con EU

Francia, por ejemplo, está a favor de que la UE suspenda la ratificación del acuerdo comercial, después de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles adicionales.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, justificó la congelación de ese acuerdo e insistió en que su país, "cuando Estados Unidos formula una propuesta que es inaceptable, asume decirle que no".

"Francia no se somete a ningún chantaje y no se someterá nunca", subrayó en la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional.

Al referirse a Groenlandia, echó en cara a Estados Unidos que esté cuestionando "la integridad de un territorio europeo bajo la autoridad de la OTAN".

Desde Davos, donde participaba en el Foro Económico Mundial, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que no hay que privarse de ningún instrumento disponible para hacer frente a la acometida de Estados Unidos.

Además, Macron propuso a Trump una entrevista en París este jueves en el marco de una reunión del G7, teniendo en cuenta que Francia ejerce este año la presidencia, para abordar sus diferencias.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb