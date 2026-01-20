Los Riesgos de Tirar Bolsas y Cajas de Paquetería con Datos Personales a la Basura

Tirar a la basura, cajas o bolsas de paquetería, podría traerle serios problemas de seguridad.

Antes de desecharlas, debe borrar o destruir sus datos personales, para impedir que los delincuentes suplanten su identidad o lo roben en su casa.

Algunas personas desconocen los riesgos de tirar los envoltorios con sus datos.

Y es que muchas personas tiran cajas y bolsas de envíos sin desprender, borrar o inutilizar las etiquetas donde aparecen nombres, direcciones, referencias e incluso números telefónicos.

Autoridades

La Policía de la Ciudad de México alertó que eso puede ser usado por grupos criminales.

Sandra García, analista en prevención de la SSC, indicó:

Existe mucho riesgo de que esto pueda ser utilizado para algún otro fin, existe el tema de la extorsión, puede ser que esto sea más creíble, la amenaza, se hacen pasar como grupos delictivos, como tienen la dirección y el número telefónico con el nombre de la persona puede ser que esto genere más pánico, otra de las situaciones es la suplantación de identidad

En el Consejo Ciudadano detectaron que de esta manera se está cometiendo un fraude que llaman “el paquete fantasma”.

Como lo explica Ramón Beltrán del Consejo Ciudadano:

Hay personas, obviamente delincuentes, que han encontrado en esto un modus operandi, que es quitar la etiqueta, recortar con mucho cuidado, leer los datos, se inventan una caja rellena de lo que usted quiera, le pegan esa etiqueta y pueden llegar a su domicilio diciendo: ‘Traemos este paquete’. Se va a enfrentar a un posible robo y, en segundo lugar, lo que es el robo de identidad

En 2025, el Consejo Ciudadano recibió 6 mil 913 llamadas por fraude relacionadas con robo de identidad, y en lo que va de este año van 48.

Basura

Recolectores de basura señalaron que con frecuencia encuentran desechos con etiquetas visibles.

Como refiere Aquilina Gaspar, recolectora de basura:

Yo rompo las cajas y veo que no se vayan los nombres de las personas

Una caja localizada en la basura de la colonia Roma con etiqueta contenía el nombre de una mujer que vive en ese lugar e indicaciones específicas sobre cuántas veces se debe tocar la puerta para que atienda.

Por su parte Gilda Torres, encargada de centro de distribución de paquetería, señaló:

Le recomendamos a las personas que, si traen la bolsa, la pongan al revés para que los datos queden hacia adentro, nosotros tenemos un plumón para tachar sus datos, en las cajas, pues que despeguen las etiquetas, porque sí es muy peligroso, la verdad

En Internet ya se ofrecen plumones especiales para borrar la información de las etiquetas de manera inmediata.

A pesar de ello, algunas personas continúan desechando documentos sensibles, como estados de cuenta o reportes bancarios, sin ningún tipo de protección.

