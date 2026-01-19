Sujeto Mata a Hombre y Envía por Error Evidencia del Crimen a su Mamá en CDMX; Ella lo Entrega

Un hombre mandó por error a su mamá un video en el que presuntamente está asesinando a una persona en la alcaldía Milpa Alta; ella lo entregó a la Policía CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto identificado como Ulises Enrique “N”, de 18 años de edad, presuntamente asesinó a un hombre en el Deportivo San Agustín Ohtenco, ubicado en la colonia San Francisco Tecoxpa, el viernes 16 de enero.

Noticia relacionada: Caso Teresita y Cindy: Dan Prisión Preventiva a Eric Antonio “N”, Presunto Feminicida

En dicho lugar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), localizó a un hombre sin signos vitales y con diversas heridas con arma punzocortante.

Video: Hijo Envía por Error a Su Madre Video Donde Mata a Una Persona; Ella lo Denuncia

¿Cómo entregó mamá a Ulises Enrique “N” a la policía?

Luego de que el hombre envió por error a su mamá un video en el que presuntamente está asesinando a otro sujeto en la alcaldía Milpa Alta, la señora Raquel actuó de inmediato.

Según las autoridades, una vez que observó las imágenes en las que su hijo está dañando a otra persona y aparece bañado en sangre, dio parte al Ministerio Público.

Le mencionó a los agentes que minutos antes su hijo le había enviado la grabación, por lo que acudieron al sitio donde presuntamente se cometió el crimen y hallaron el cadáver.

Ulises Enrique “N” fue detenido y se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como los motivos por los que fue asesinada.

Historias recomendadas:

EPP

