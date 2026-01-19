Caso Teresita y Cindy: Dan Prisión Preventiva a Eric Antonio “N”, Presunto Feminicida

El caso de Teresita y Cindy, víctimas de feminicidio en Cuautitlán, Estado de México, sigue avanzando en las investigaciones. Eric Antonio “N”, su presunto feminicida, fue vinculado a proceso, pero, ¿qué ocurrió en la audiencia?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), este lunes la autoridad judicial estableció prisión preventiva justificada en contra de este sujeto, quien es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de dos víctimas en el municipio de Cuautitlán.

Noticia relacionada: Dafne Evelin: Va con Novio a Sembrar Árbol para Salvar su Relación y la Hallan Muerta en Edomex

En la audiencia, la jueza determinó que existían los elementos suficientes para investigarlo por los delitos antes mencionados ocurridos el 12 de enero de 2025. Durante la presentación del caso, se estableció que Eric Antonio “N” acudió a la vivienda donde habitaban Teresita, su exsuegra, y Cindy, su expareja, donde las privó de la vida y posteriormente se llevó consigo a la hija que tuvo con Cindy.

Eric Antonio “N”, habría llevado a la menor a una guardería y posteriormente habría buscado ayuda para ocultarse, por lo que, el 13 de enero se trasladó al municipio de San Martín de Las Pirámides a casa de un familiar

En este sitio recibió dinero para poder trasladarse al estado de Guerrero, en donde fue recibido por un sujeto identificado como Alejandro “N”, quien le ayudaría a encontrar trabajo y ocultarse.

Un día después, Eric llegó a Acapulco, donde se alojó en un hotel y posteriormente se trasladó a un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200 con el apoyo de Alejandro “N”.

Video: Vinculan a Proceso a Eric Antonio "N" por Presunta Participación en Doble Feminicidio en Cuautitlán

¿Cuándo se definirá la sentencia de Eric Antonio “N”?

La Fiscalía Edomex indicó que una vez que se estableció el paradero del sujeto, diversas fuerzas federales trabajaron en coordinación para lograr su captura el 17 de enero. También detuvieron a Alejandro “N”. Ambos fueron trasladados a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Cuautitlán y de Tlalnepantla, respectivamente.

Ahora bien, es importante destacar que ambos sujetos contaban con investigaciones relacionadas con abuso sexual:

Eric Antonio “N” : Es indagado por una denuncia diversa por hechos del año 2018 en agravio de su entonces pareja sentimental M.L.D.A. , a quien habría agredido sexualmente.

: Es indagado por una denuncia diversa por hechos del año , a quien habría Alejandro “N”: contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor en 2022.

Según las autoridades, Eric Antonio “N”, presunto feminicida de Teresita y Cindy, podría alcanzar una sentencia de condena de hasta 70 años de prisión por cada una de las víctimas.

Los familiares de madre e hija asesinadas señalaron que Eric Antonio era una persona violenta y que, incluso, sabían que una relación anterior había terminado por los mismos motivos.

Además, se informó que meses atrás el imputado había golpeado al otro hijo de Cindy, un menor de 6 años de edad —quien presenció el doble feminicidio—, provocándole una fractura en la pierna tras una patada.

Para proteger a sus hijos, Cindy decidió separarse; sin embargo, Eric Antonio no aceptó la ruptura y 15 días después la asesinó junto a su madre.

Historias recomendadas:

EPP