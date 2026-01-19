Aurora Boreal Podría ser Visible desde México Hoy en Estos Estados con Cámaras Digitales

Reportes de la NOAA indican que esta noche la Tierra atraviesa una severa tormenta solar, que sería la más fuerte desde el 2003. Según los mismos reportes, la aurora boreal podría verse en algunas regiones de México con la ayuda de cámaras digitales.

La aurora boreal ocurre cuando las partículas del Sol golpean contra el campo magnético de la Tierra y reaccionan con los gases de la atmósfera .

ocurre cuando las partículas del golpean contra el campo magnético de la y reaccionan con los gases de la . La aurora boreal podrá ser observada a simple vista en gran parte de Estados Unidos y captada con cámaras digitales en el norte de México.

Noticia relacionada: Tormenta Solar Severa S4 Enciende Alertas: Advierten de Más Tormentas Geomagnéticas

Tormenta solar dispara avistamientos de aurora boreal

El Sol expulsó una llamarada solar de categoría X, magnitud 1.95. Las llamaradas de este tipo son las de mayor fuerza.

Al tocar la Tierra este potente viento solar provoca tormentas geomagnéticas. Esta noche, el planeta atraviesa una severa tormenta geomagnética de categoría S4, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Se trata de la tormenta más fuerte de los últimos 20 años, según la agencia meteorológica.

VIDEO: Así se Ve una Aurora Boreal desde la Estación Espacial Internacional

Esta tormenta solar estará acompañada de varios avistamientos de la aurora boreal en múltiples estados de la unión americana. Esta noche, la aurora ya ha sido apreciada en partes bajas de Europa, como España.

Al respecto, Shawn Dahl, coordinador del Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA, la aurora podría verse mucho más al sur de lo que indicaban los primeros reportes de la agencia. En un video publicado en X, antes Twitter, el científico advirtió que el propio modelo publicado en la página web de la NOAA no es confiable esta noche, pues tiene datos contaminados:

Si estás mirando el modelo de aurora para ayudarte, que suele ser confiable, hoy no lo es. La razón por la que no lo es es porque la velocidad del viento solar que entró en ese modelo está contaminada por partículas energéticas de la tormenta de radiación. Y da una falsa idea de lo que en realidad está pasando.

Y añadió:

Tendrán que buscar a la aurora ustedes mismos.

¿En qué estados de México podría verse la aurora boreal hoy?

Por su parte, el físico Vincent Ledvina señaló en X que la actual tormenta geomagnética podría causar auroras sobre la frontera entre México y Estados Unidos.

Suponiendo que la configuración magnética de la eyección de masa coronaria sea favorable, durante la actividad de subtormentas, las auroras podrían verse bajas en el horizonte MUY lejos del óvalo auroral, quizás hasta la frontera entre Estados Unidos y México durante las SUBTORMENTAS.

El científico residente en Alaska explicó que las subtormentas ocurren cuando la energía del campo magnético se expande a mayores distancias de golpe:

Como una batería que se descarga de golpe, la energía del campo magnético terrestre se libera repentinamente y provoca que la aurora se ilumine, crezca y se vea desde más lejos.

La aurora boreal podría ser visible en el norte de México. Foto: Reuters

Por su parte, el ingeniero geólogo Alejandro Méndez explicó a través de la misma red social que la aurora boreal podría ser visible en el norte de México con cámaras digitales:

Como saben en estos momentos hay una tormenta geomagnética perturbando el campo magnético de la Tierra. Posiblemente esta noche en varios estados del norte de México, sea visible la aurora boreal usando cámaras digitales.

Según los reportes, la aurora boreal podría verse con la ayuda de cámaras en los estados fronterizos de Baja California, Sonora y Chihuahua. La tormenta geomagnética comenzó a las 7 de la noche, hora de México.

Historias recomendadas: