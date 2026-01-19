Tormenta Solar Severa S4 Enciende Alertas: Advierten de Más Tormentas Geomagnéticas

Actualmente, la Tierra atraviesa una tormenta solar severa de categoría S4. Especialistas advierten que podría haber más tormentas geomagnéticas de consideración en el futuro próximo.

ocurren cuando las partículas lanzadas por el Sol golpean a gran velocidad el campo magnético del planeta. Científicos temen que una tormenta solar de la magnitud del Evento Carrington, ocurrido en 1859, pueda dañar la infraestructura de telecomunicaciones.

La Tierra atraviesa severa tormenta solar categoría S4

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA anunció que el planeta atraviesa esta noche una severa tormenta geomagnética. La agencia estadounidense señaló que se trata de la tormenta solar más fuerte de los últimos 20 años. A través de X, antes Twitter, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica explicó:

Se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años. La última vez que se observaron niveles de S4 fue en octubre de 2003.

La agencia señaló que esta tormenta podría tener efectos negativos en la aviación, las telecomunicaciones vía satélite y los lanzamientos espaciales. También se podrían ver efectos en el sistema eléctrico:

Los posibles efectos se limitan principalmente a los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales.

Advierten por posibles tormentas geomagnéticas “matatecnologías” del tamaño del Evento Carrington

La actividad del Sol se divide en ciclos que tienen una duración aproximada de once años. Durante estos, es común que haya un punto de mayor actividad, llamado máximo solar, donde son más frecuentes las manchas solares, la llamaradas y, en consecuencia, las tormentas geomagnéticas.

Actualmente se atraviesa el ciclo solar 25; el número se debe a que la actividad del Sol comenzó a ser vigilada de forma sistemática en 1755. Este ciclo solar ha presentado una fuerte actividad que comienza a preocupar a los astrofísicos.

Al respecto, Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM advirtió en un boletín que en los próximos años podrían los avistamientos de auroras boreales a baja latitud en el planeta. Pero, así como las auroras boreales se acercan al ecuador, también crece el peligro de una tormenta geomagnética que iguale al Evento Carrington.

Durante aquella tormenta solar ocurrida en 1859, la aurora fue visible por debajo de los trópicos y los cables de telégrafo en sitios como Cuba se quemaron ante la sobrecarga eléctrica. Durante un evento de esta magnitud, la energía electromagnética puede quemar todo aparato eléctrico que no esté protegido dentro de una jaula de Faraday.

Esto era un riesgo menor en el siglo XIX, pero en el siglo XXI es capaz de poner en riesgo a una sociedad, al comprometer el funcionamiento total de la red eléctrica. Velasco Herrera llama a estas tormentas como “matatecnologías” y, según señaló, estas tienen una mayor posibilidad de ocurrir ante la fuerte actividad del Sol:

Este puede ocurrir desde ahora o dentro de pocos años.

Y añadió:

Si ocurriera una tormenta solar tipo Carrington en estos días nos dejaría incomunicados no por días, sino por meses o años, y toda la información en la ‘nube’ se perdería. Sería análogo a una nueva quema de la biblioteca de Alejandría.

En mayo del 2024 ocurrió la mayor tormenta solar registrada de forma instrumental en los últimos años. Esta tormenta provocó que la aurora boreal fuese visible en México. Aunque la aurora es un espectáculo, sus implicaciones llamaron la atención de los científicos:

En ese momento, quienes nos dedicamos a estudiar el Sol, nos comenzamos a preocupar seriamente.

