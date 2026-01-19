Eliminarán Leyenda de "Alerta Presidencial" en Celulares durante Sismos; Alistan Lineamientos.

La leyenda de "Alerta Presidencial" que aparece en avisos en teléfonos celulares durante sismos, será eliminada, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum mostrara su inconformidad con que siguiera apareciendo la frase.

La dependencia informó que ese texto ya no estará en las próximas alertas, por lo que alista los lineamientos para que las compañías telefónicas y fabricantes muestren otro aviso.

La CRT emitirá los lineamientos para que todas las compañías telefónicas y fabricantes de celulares muestren el mismo mensaje en caso de que se active el sistema de alertamiento, eliminando la leyenda de "Alerta Presidencial".

La institución adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) no precisó cuándo se realizarán las modificaciones, ni qué frase aparecerá.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la "Alerta Presidencial"?

En las primeras semanas de este 2026, luego de dos sismos ocurridos en San Marcos, Guerrero, usuarios en redes manifestaron su rechazo a que apareciera esa leyenda remarcando la autoridad, como si se tratara de un aviso de Sheinbaum.

La misma mandataria mostró su desacuerdo con el texto y pidió a Pepe Merino, titular de la ATDT, que se revisara el motivo por el cual aparecía tal frase, pues aparentemente se entendía que solo estaría durante el simulacro nacional realizado el 19 de septiembre del año pasado.

En su conferencia matutina del viernes 16 de enero, la presidenta dijo que "afortunadamente" no pasó nada luego del sismo MAGNITUD 5.0 registrado la madrugada de ese día. Sin embargo, reconoció la molestia por "el ruidito".

Afortunadamente, no pasó nada, nos informó la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez. Pero sí, este es el sonidito del teléfono está… —Por cierto, no le han quitado lo de “alarma presidencial”, Pepe—

Que, les digo que es “alarma”, pero no tiene nada que ver con la Presidenta; es una alarma de Protección Civil. Entonces: dice: “alarma presidencial”, así le pusieron

