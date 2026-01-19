Suman 3 Mil Inmigrantes Detenidos en Minneapolis en Operación “Metro Surge”

Agentes federales han realizado más de 3 mil detenciones de inmigrantes en Minneapolis en el marco de la Operación “Metro Surge”, una ofensiva federal contra personas indocumentadas e impulsada por la administración del presidente Donald Trump, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

La subsecretaria de esa dependencia, Tricia McLaughlin, confirmó que la cifra incluye detenciones registradas en el contexto de este despliegue extraordinario en las ciudades de Minneapolis y Saint Paul.

La Operación “Metro Surge” que inició en diciembre de 2025, integrada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), es considerada como la mayor acción de aplicación migratoria jamás realizada por el DHS en esa región, fue lanzada con el objetivo de detener a individuos que, según sus declaraciones, representan amenazas por delitos graves, obstrucción de la ley o actividades violentas.

McLaughlin señaló que entre los arrestados hay casi 150 ciudadanos estadounidenses acusados de “agresión u obstrucción a la aplicación de la ley”. El operativo ha generado una fuerte reacción en la comunidad y entre funcionarios estatales y locales.

Presentan demanda contra Operación "Metro Surge"

El estado de Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, presentó una demanda en un tribunal federal alegando que “Metro Surge” es inconstitucional y viola derechos fundamentales. En la demanda se argumenta que la movilización de miles de agentes ha forzado a las autoridades locales a desviar recursos, ha interrumpido operaciones de emergencia y escolares, además de quejas por detenciones y uso excesivo de la fuerza.

Trump Defiende Operativos del ICE en Minnesota tras Críticas de Autoridades

Trump critica a manifestantes y autoridades de Minnesota

Por su parte, el presidente Donald Trump se pronunció sobre el operativo en sus redes sociales, donde cuestionó la resistencia de las autoridades locales a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Trump lanzó críticas directas contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la representante Ilhan Omar, a quienes responsabilizó por obstaculizar lo que definió como justicia y seguridad.

“ICE está expulsando de nuestro país a algunos de los criminales más violentos del mundo y devolviéndolos a sus países de origen, donde deben estar. ¿Por qué Minnesota se opone a esto?”, afirmó el mandatario en su publicación.

Asimismo, Trump calificó a las personas detenidas como “asesinos” y “narcotraficantes” y describió a los manifestantes que se oponen al operativo como “matones”, incluidos “muchos agitadores profesionales y anarquistas altamente remunerados”.

