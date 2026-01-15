Trump Amenaza con Invocar la Ley de Insurrección en Minnesota: ¿Qué Acciones Implica?

Este jueves 15 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades demócratas de ese estado no ponen fin a los ataques de "agitadores profesionales" contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo.

Así lo escribió en su red Truth Social el presidente estadounidense, quien insistió que así pondrá "fin rápidamente a la farsa que se está desarrollando en ese estado que alguna vez fue grande".

¿Qué implica la Ley de Insurrección?

Esta medida es uno de los poderes de emergencia más contundentes, que autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense.

Trump ya había amenazado con usar la Ley de Insurrección —que no debe confundirse con una ley marcial— en respuesta a las protestas contra las campañas migratorias en las ciudades de Portland (Oregón) y Chicago (Illinois), el año pasado .

—que no debe confundirse con una ley marcial— en respuesta a las protestas contra las campañas migratorias en las ciudades de Portland (Oregón) y Chicago (Illinois), . La última vez que se usó la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California, como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles luego de la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

Ahora, la advertencia de Trump de instaurar la Ley de Insurrección ocurre después de que un agente de ICE disparó e hirió en la pierna a una persona en Minneapolis, Minnesota, durante una manifestación contra las redadas migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la persona herida habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, que disparó "para defenderse".

Escalan los enfrentamientos

La noche de ayer miércoles, los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden escalaron en Minneapolis poco después del disparo.

Según reportes de la cadena CNN, agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra la multitud.



El hecho sucedió en la misma ciudad de Minnesota donde hace una semana, Renee Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.



Luego de la muerte de Good, el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y Saint Paul demandaron a la Administración Trump para frenar las redadas y el despliegue masivo de agentes federales en esas ciudades.



Trump respondió acusando al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, de priorizar a "delincuentes e inmigrantes indocumentados" y de fomentar el caos.

