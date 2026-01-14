Jueza Rechaza Restringir Operación de ICE en Minnesota

Continúan las tensiones entre el estado de Minnesota y el gobierno de Donald Trump, tras el asesinato de la manifestante Renee Nicole Good, a manos de un agente de ICE. Mientras que una jueza ha rechazado impedir la operación de ICE en el estado, el Departamento de Justicia ha demandado a Minnesota por sus políticas de diversidad.

E l Departamento de Justicia demandó a Minnesota por sus políticas de diversidad, igualdad e inclusión.

Por el momento, la operación de ICE no se restringirá en el estado, a pesar del descontento de la población y las múltiples protestas.

No se limitará la acción de ICE en Minnesota

Este miércoles 14 de enero, una jueza federal de Minnesota rechazó este miércoles restringir por el momento las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado. Las autoridades estatales pidieron la suspensión de los operativos contra inmigrantes tras la muerte de Renee Nicole Good, quien fue abatida por un agente federal.



La jueza Katherine Menéndez optó por no tomar ninguna decisión inmediata en la primera audiencia del caso presentado por el estado y por las ciudades de Minneapolis y Saint Paul. Aunque no impuso una suspensión provisional, sí tomará una decisión sobre el caso.

La muerte de Renee Nicole Good provocó una oleada de protestas contra la presencia de ICE en Minneapolis. En respuesta, los agentes del ICE, y de otras agencias federales, endurecieron sus actividades en la ciudad, incluyendo detenciones a automovilistas y dentro de casas.

Demandan a Minnesota por sus políticas de inclusión y diversidad

En medio de las actuales tensiones entre el Gobierno de Trump y Minnesota, el Departamento de Justicia decidió este miércoles presentar una demanda contra el estado por sus políticas en favor de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Según el Departamento de Justicia, estas políticas resultan en discriminación. Al respecto, la fiscal general Pam Bondi declaró:

Tomar decisiones de contratación basadas en características inmutables como la raza y el sexo es simple discriminación, y la Administración Trump no tolera tales políticas DEI.

Con información de EFE