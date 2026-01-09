Escuelas de Minneapolis Ofrecen Clases a Distancia ante Miedo por Operativos Migratorios

Las escuelas de Minneapolis, Estados Unidos, ofrecieron a las familias la opción de clases a distancia durante un mes, por el miedo a las redadas en la ciudad de parte de las autoridades migratorias federales.

Bajo el plan temporal, los maestros impartirán simultáneamente lecciones a estudiantes desde los salones y en casa. La medida se produce al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump envía 2 mil agentes migratorios a la región, después que la comunidad respondiera a la muerte de una mujer asesinada por un agente federal.

Aplicación de ley de inmigración en ciudades de EUA

La aplicación de la ley de inmigración en ciudades de todo Estados Unidos ha llevado a una disminución en la asistencia escolar, según padres y profesores. Defensores de derechos de migrantes en otras ciudades que enfrentan intervenciones federales han buscado opciones de aprendizaje desde casa, particularmente para familias de migrantes que podrían sentirse vulnerables, pero Minneapolis parece ser uno de los pocos distritos en reintroducir la opción de aprendizaje virtual al estilo de la pandemia.

“Esto satisface una necesidad realmente importante para nuestros estudiantes que no pueden venir a la escuela en este momento”

Las escuelas públicas de Minneapolis estuvieron cerradas el jueves y viernes debido a manifestaciones, pero el distrito instruyó a los maestros a presentarse en sus instalaciones escolares para recibir más detalles de los administradores sobre la opción de instrucción en línea.

Con información de N+

