Miles Honran a Mujer Asesinada por ICE en Minneapolis; Vance Respalda a Agentes

La muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en Minneapolis, asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), provocó que miles de personas se reunieran para rendirle homenaje, mientras el vicepresidente JD Vance expresó su respaldo a los oficiales de la agencia, a nombre del presidente Donald Trump.

La congregación de la ciudadanía fue en la calle donde la mujer perdió la vida, al tiempo que la tensión entre las autoridades de Minnesota y la administración de Trump, aumenta debido al rechazo local a la versión gubernamental, que sostiene que el agente implicado actuó en defensa propia.

Con rosas blancas, claveles, candelas, cartas escritas a mano y una cruz de madera, miles de ciudadanos se unieron a los vecinos y familiares de Renee Nicole Good para despedirla en el lugar donde fue asesinada, tras ser impactada por disparos de un agente de ICE, durante un operativo que sigue bajo investigación.

El vicepresidente Vance reaccionó a las movilizaciones y dijo que todo el gobierno federal está con los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Además, felicitó a quienes rechazan a los agentes y los felicitó porque solo animan a los funcionarios a trabajar más.

Video: Protestas y Velada en Memoria de Mujer que Murió en Redada Migratoria en Mineápolis.

"Quiero que todos los oficiales de ICE sepan que su presidente, vicepresidente y toda la administración los respaldan", posteó en su cuenta de X.

"A los radicales que los atacan, los divulgan y los amenazan: felicitaciones, vamos a trabajar aún más duro para hacer cumplir la ley", agregó.

La familia de Good, junto a algunos de sus vecinos, la han descrito como una mujer "amorosa" y "amable". La ahora fallecida, vivía en la ciudad junto a su pareja y dejó a un hijo de 6 años, según diversos medios estadounidenses.

Una de las vecinas de Good, entrevistada por el medio local The Minnesota Star Tribune, dijo que era querida en la comunidad y en la conmoción del trágico suceso pidió a las autoridades la retirada de los agentes de ICE de la ciudad.

