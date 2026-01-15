Llega a Tierra Misión de la NASA que Dejó la Estación Espacial Internacional por Urgencia Médica.

Un astronauta enfermo regresó a la Tierra con otros tres compañeros el jueves, terminando su misión en la estación espacial más de un mes antes de lo previsto en la primera evacuación médica de la NASA.

SpaceX guio la cápsula para un amerizaje en plena noche en el Pacífico cerca de San Diego, menos de 11 horas después de que los astronautas salieran de la Estación Espacial Internacional.

Fue un final inesperado para una misión que comenzó en agosto y dejó al laboratorio orbital con apenas un estadounidense y dos rusos a bordo. La NASA y SpaceX dijeron que intentarían adelantar el lanzamiento de una nueva tripulación de cuatro personas. El despegue está actualmente previsto para mediados de febrero.

Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA fueron acompañados en el regreso por Kimiya Yui de Japón y Oleg Platonov de Rusia. Las autoridades se han negado a identificar al astronauta que tuvo el problema de salud o a explicar lo que sucedió, citando la privacidad médica.

Aunque el astronauta estaba estable en órbita, la NASA quería que regresara a la Tierra lo antes posible para recibir la atención adecuada y realizar pruebas diagnósticas. La entrada y el amerizaje no requirieron cambios o adaptaciones especiales, dijeron las autoridades, y el barco de recuperación tenía su equipo habitual de expertos médicos a bordo. No se sabía de inmediato cuándo volarían los astronautas desde California a su base en Houston. El regreso de Platonov a Moscú también era incierto.

La NASA enfatizó repetidamente durante la última semana que esto no era una emergencia. El astronauta se enfermó o resultó herido el 7 de enero, lo que llevó a la NASA a cancelar la caminata espacial del día siguiente de Cardman y Fincke, y finalmente resultó en el regreso anticipado. Fue la primera vez que la NASA acortó un vuelo espacial por razones médicas. El programa espacial ruso lo hizo hace décadas.

La estación espacial ha funcionado antes con tres astronautas, a veces incluso con sólo dos. La NASA dijo que no podrá realizar una caminata espacial, incluso en caso de emergencia, hasta la llegada de la próxima tripulación, que incluye a dos estadounidenses, un francés y un cosmonauta ruso.