Arresto de Migrante Venezolano Desata Tiroteo en Minneapolis, EUA; Hay Dos Heridos

El arresto de un migrante de origen venezolano desató un tiroteo que involucró a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la noche de este miércoles 14 de enero en Minneapolis, Estados Unidos.

El incidente dejó un saldo de dos personas heridas, incluyendo un agente federal, y dos presuntos agresores bajo custodia.

Noticia relacionada: Balacera en Cuautepec Hoy 14 de Enero: Matan a 3 Personas Cerca del Reclusorio Norte en la GAM

En tanto, agentes federales disparaban balas de goma a un grupo de personas que protestaban al norte de Minneapolis para intentar dispersarlos.

Tiroteo Hoy en Minneapolis: Agente de ICE Habría Disparado contra un Civil

Así fue el tiroteo

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), A las 18:50 horas, agentes del orden público federal estaban realizando una "parada de tráfico" dirigida en Minneapolis a una persona de origen venezolano.

Sin embargo, en un intento por evadir el arresto, el sujeto huyó del lugar en su vehículo y se estrelló contra un coche estacionado. Posteriormente, huyó a pie.

En ese momento, el agente del orden alcanzó al sujeto a pie e intentó detenerlo, pero este presuntamente comenzó a resistirse y a agredirlo violentamente.

"Mientras forcejeaban en el suelo, dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba", relató el DHS.

Confirman dos heridas

Temiendo por su vida al ser emboscado por los tres individuos, el agente federal disparó para defenderse.

Derivado de esta acción, la persona de origen venezolano recibió un disparo en la pierna. En tanto, los tres sujetos corrieron de nuevo al apartamento y se atrincheraron dentro.

Como resultado de este incidente, el agente y el sujeto atacados se encuentran hospitalizados. Mientras que ambos agresores se encuentran bajo custodia.

Historias recomendadas:

AMP