Irán Cierra su Espacio Aéreo Durante Dos Horas, ¿Cuál es el Motivo de Tensión y Qué Pasará?

Las autoridades de Irán notificaron en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, de acuerdo con la página de rastreo de vuelos Flightradar24.



El cierre del espacio aéreo va desde las 22:15 GMT del miércoles (01:45 del jueves en hora de Irán) hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán).

Las imágenes de Flightradar24 muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos.

En la notificación iraní se especifica que el cierre de su espacio aéreo está cerrado a todos los vuelos, no obstante, hay una excepción con los vuelos internacionales hacía y desde Irán, los cuales tengan permiso previo de las autoridades de Aviación Civil de Teherán.

¿Por qué Irán cerró su espacio aéreo?

Hasta el momento las autoridades no han informado los motivos exactos de la decisión de cerrar el espacio aéreo iraní. Sin embargo, la tensión en Irán va en aumento luego de 18 días de protestas antigubernamentales, las cuales han dejado más de 3 mil 400 de personas sin vida a consecuencia de la represión de las autoridades.

Este miércoles el presidente Donald Trump volvió a mostrarse ambiguo sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Irán, al afirmar que Washington sigue de cerca la situación.

En tanto, el ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mandó un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que le pide que "no cometa el mismo error" de junio de 2025, cuando atacó las instalaciones nucleares en Teherán.

Durante una entrevista con Fox News, Araghchi dijo que si repite una operación similar obtendrá los mismos resultados porque "si destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación". Refirió que se retomen las conversaciones sobre la mesa.

Estados Unidos quien abandonó la diplomacia y optó por la guerra

Araghchi reiteró que Irán mantiene su compromiso de no desarrollar armas nucleares, pero asegura que no renuncia al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, al que calificó como un "derecho legítimo" en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Aerolíneas alemanas evitaran vuelos en espacios aéreos

Luego de que Irán informó el cierre de su espacio aéreo, el grupo alemán de transporte aéreo Lufthansa anunció que sus compañías evitarán los espacios aéreos iraní e iraquí "hasta nueva orden", tras las amenazas de Estados Unidos contra Irán.

El grupo que también es parte de las aerolíneas, Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss e ITA Airways, dijo que eludirá esos espacios aéreos "por la situación actual en Oriente Medio".

Además, decidió efectuar sus conexiones con Israel y Jordania con vuelos en el mismo día hasta el lunes "por la situación en Oriente Medio", lo que significa que sus tripulantes regresarán directamente sin pasar la noche allí, indicó el grupo en un comunicado, en el que avisó que algunos vuelos podrían ser cancelados.

