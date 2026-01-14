Trump Dice que "la Matanza" en Irán "Ha Cesado" y No Hay Planes de Ejecuciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles 14 de enero que la matanza "ha cesado" en Irán, luego de varios días de represión brutal, según denuncias de grupos de defensa de los derechos humanos.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado".

"Y no hay planes de ejecuciones" de detenidos, añadió Trump, que había dicho que ese tipo de represión podría provocar una acción enérgica de su parte.

“Estoy seguro de que, si ocurre, todos nos sentiremos muy molestos, incluidos ustedes. Esa es la información que me ha llegado, que los asesinatos han cesado, que las ejecuciones han cesado y que no va a haber más ejecuciones”, expresó Trump.

Ministro de Relaciones Exteriores de Irán asegura que su gobierno tiene el control

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que su gobierno tiene el control total de la situación en el país y llamó terroristas a los manifestantes:

Luego de tres días de operación terrorista, ahora hay calma. Tenemos el control total

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, la represión de las fuerzas de seguridad iraníes en las manifestaciones ha dejado al menos 2,586 muertos.

Apenas este martes 13 de enero La Fiscalía de Teherán informó que evaluaba cuántos de los detenidos durante las protestas en Irán llegarían a enfrentar la pena de muerte por movilizarse y haber cometido el delito de "enemistad contra Dios" o "hacer la guerra contra Dios", que es conocido como "Moharebeh".

El fiscal Ali Salehi dijo que varias personas fueron imputadas por participar en lo que calificó como "disturbios" a nivel nacional, sin precisar la cantidad de los asegurados, según reportes de la agencia estatal iraní Tasmin.

El medio oficialista citó declaraciones del funcionario sobre los “alborotadores”, al tiempo que indicó que se trata de "crímenes de guerra" enviados a los tribunales. La misma información fue reportada por Human Rights Activists News Agency (HRANA, por sus siglas en inglés) considerado medio independiente, que dio por hecho el proceso que conlleva la pena capital.

Asimismo, el fiscal confirmó que "varios" manifestantes fueron encarcelados, después de la orden de apertura de juicio y el acta de acusación, añadió HRNA.

Con información de N+

RGC