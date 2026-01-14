Orgullo Mexicano: la Veracruzana Valeria Palacios Gana Medalla de Mundiales de la Educación 2025.

La joven mexicana Valeria Palacios Cruz ganó este miércoles una de las tres Medallas Mundiales de la Educación (World Education Medals) 2025 en la categoría de estudiantes por sus propuestas sociales y medioambientales innovadoras a través de la inteligencia artificial (IA).

Los premios, fundados hace dos años por la multinacional tecnológica HP, dieron a conocer hoy en Londres a los tres ganadores de 2025, uno por cada una de las tres categorías: Líderes, educadores y estudiantes, en la que venció Palacios.

Junto a la mexicana, de 19 años, también fue galardonada la estadounidense Rebecca Winthrop, directora del centro de Educación Universal de la Institución Brookings, en la categoría de líderes, y la india Vineeta Garg, jefa de IT en la Escuela Pública SRDAV de Nueva Delhi, en la de educadores, indicó la organización en un comunicado.

Palacios, estudiante de la Universidad Ceulver/TecNM de Veracruz (México), aplica la inteligencia artificial a la robótica y las tecnologías de drones para abordar los problemas medioambientales y sociales que ha detectado en su comunidad local.

Por ejemplo, ha desarrollado, a través de iniciativas como 'Clean Water Done', 'Drones para la Reforestación' o 'Proyecto Mantarraya', drones capaces de eliminar la basura del agua; replantar con semillas hábitats deforestados o de asistir durante labores de emergencia, respectivamente.

Del mismo modo, también ha sido la creadora de 'CONIA', un robot de servicio diseñado para ayudar a personas mayores a que vivan de manera independiente y que es capaz de reconocer medicamentos, interpretar materiales impresos o detectar potenciales situaciones de emergencia.

"Este reconocimiento refleja mi creencia de que la IA debe ser aplicada donde puede crear una diferencia real para la gente y para el planeta (...) Gracias, HP, por reconocer el potencial de los jóvenes innovadores en el uso de la IA para un impacto social y medioambiental positivo", aseguró Palacios en la nota.

El director global de Negocio Educativo y Estrategia de HP, Mayank Dhingra, alabó el trabajo de la mexicana, del que dijo que "destaca cómo el aprovechamiento de las últimas tecnologías puede allanar el camino hacia un futuro más brillante en la educación, ofreciendo esperanza y progreso a la sociedad".

Las tres ganadoras de las Medallas Mundiales de la Educación serán reconocidas el próximo 20 de enero en el Foro de Líderes de Educación ('Education Leaders Forum'), celebrado en Londres.