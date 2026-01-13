Los aficionados apenas se están recuperando del banquete futbolero del fin de semana, pero la Liga MX puso en marcha este martes 13 de enero la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026. Se llevaron a cabo cuatro encuentros, pero el que robó la atención fue el partido FC Juárez vs Chivas.

Noticia relacionada: ¿Corre Riesgo el Partido Amistoso de Bolivia vs México? Esto Es lo que Sabemos

El partido FC Juárez vs Chivas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, tenía todos los ojos encima debido al buen arranque de ambos equipos en la fecha inaugural, ya que ambos ganaron su primer duelo.

Juárez vs Chivas Hoy 13 de Enero 2026: Alineaciones del Partido de Jornada 2 de la Liga MX

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

FC Juárez: Sebastián Jurado, Denzell García, Jesús Murillo, Eder López, Moisés Mosquera, Francisco Nevarez, Homer Martínez, Ricardinho, Madson, José Luis Rodríguez y Oscar Estupiñán.

Chivas: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Roberto Alvarado, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledesma, Efraín Álvarez y Armando González.

Video: Tercer Grado Deportivo | Chivas Debe Volver a Ser un Club Atractivo

Liga MX 2026: ¿Cómo quedaron los partidos de hoy, martes 13 de enero?

Previamente, a las 17:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, se concretó el Puebla vs Mazatlán. La Franja batalló ante los Cañoneros, pero pudo vencerlos con marcador de 2-1 gracias a los goles de Esteban Lozano y Edgar Guerra en la primera parte.

Aunque Mazatlán acortó distancias con el tanto de Facundo Almada en el minuto 69, ya no le alcanzó el tiempo para igualar el marcador.

Mientras que en el Estadio Victoria de Aguascalientes rodó el balón a las 19:00 horas. El partido Necaxa vs Monterrey fue reñido y los visitantes anotaron primero: El delantero Germán Berterame anotó el 1-0 muy pronto, a los 15 minutos de juego.

Y en el minuto 31 los Rayados aumentaron su ventaja, 2-0, con la anotación de Iker Fimbres. Los Necaxistas intentaron acortar distancias, pero no lo consiguieron en la primera mitad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC