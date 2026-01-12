Memo Ochoa Lamenta Muerte de Alain Orsoni, Exdirectivo que lo Llevó a Jugar a Europa

Desde Francia, medios locales reportaron que un hombre fue abatido a tiros este lunes 12 de enero en la isla francesa de Córcega. La víctima fue identificada como Alain Orsoni, expresidente del AC Ajaccio, club de futbol en el que militó el portero mexicano Memo Ochoa.

Fuentes cercanas a la investigación citadas por el canal de noticias francés BFMTV señalaron que Orsoni fue asesinado en Vero, cerca de Ajaccio, la capital de la isla, mientras asistía al funeral de su madre. La policía investiga los hechos.

Orsoni, de 71 años, también era un exmilitante del Frente de Liberación Nacional de Córcega, organización nacionalista que busca durante la independencia de la isla de Córcega.

Luego de enterarse de la noticia el guardameta mexicano Memo Ochoa despidió a Orsoni con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Esta noticia me ha conmocionado profundamente. Hoy me despido de Alain Orsoni y, sobre todo, de un hombre que significó mucho para mí”.

En ese mismo sentido indicó que “Alain fue mucho más que un presidente. Fue un apoyo incondicional, una presencia constante, alguien que creía en las personas antes que en los jugadores". Y añadió:

Durante mi estancia en Ajaccio, me ofreció su mano con confianza, respeto y lealtad. Nunca lo olvidaré. Con el tiempo, se convirtió en un amigo. Un hombre genuino, apasionado y dedicado que defendió su club y sus creencias con fuerza y ​​valentía.

Memo Ochoa también señaló: "Mis condolencias están con su familia, sus seres queridos y todos aquellos que lo apreciaron. Su ausencia dejará un gran vacío. Descansa en paz, Alain. Gracias por todo. Siempre estarás en mi corazón".

Alain Orsoni llevó a Ochoa a jugar a Europa. En julio del 2011 la directiva que él encabezaba anunció que el seleccionado mexicana firmó contrato para defender los colores del AC Ajaccio, equipo que entonces militaba en la Primera División. Más adelante descendería a Segunda.

