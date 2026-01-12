Albert Korir, Campeón del Maratón de Nueva York en 2021, Fue Suspendido por Dopaje

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) informó este lunes 12 de enero que el atleta keniano Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021, fue suspendido provisionalmente por dopaje.

Korir, de 31 años, dio positivo a la forma sintética de eritropoyetina (EPO), que estimula la producción de glóbulos rojos, informó la AIU, que es el organismo independiente creado por World Athletics para gestionar los casos de integridad, relacionados o no con el dopaje.

Aunque se anunció que Korir fue suspendido provisionalmente luego de comprobar que usó una sustancia prohibida, no se ofrecieron más detalles sobre el caso.

El caso tiene especial relevancia porque Korir es uno de los destacados maratonistas de los últimos años y en Nueva York ha logrado un triunfo y tres podios más. Ganó el maratón de Nueva York en 2021, con un tiempo de 2:08:22. También conquistó el maratón de Ottawa en 2019 y 2025.

Kenia tiene una larga lista de dopajes: ¿Cuántos casos suma?

Lo lamentable es que se trata de otro caso más de dopaje para el atletismo de Kenia, país que ha visto cómo sus atletas han engrosado la lista de infracciones. Kenia encabeza la clasificación de atletas sancionados por dopaje. Según la lista de la AIU se encuentran suspendidos 683 atletas, de los cuales 140 son kenianos.

Hay que señalar que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, en inglés) dijo en octubre que Kenia había logrado avances "significativos" en la lucha contra el dopaje, pero la nación sigue en un periodo de prueba de seis meses mientras busca mejorar sus monitoreos.

Ese mismo mes, Ruth Chepngetich, la actual plusmarquista mundial de maratón, fue suspendida por tres años luego de admitir el uso de hidroclorotiazida (HCTZ), un diurético prohibido utilizado como agente enmascarante.

En junio de 2024, Kenia impuso su primera suspensión de por vida a la maratonista Beatrice Toroitich y una sanción de seis años al poseedor del récord de 10 km, Rhonex Kipruto.

