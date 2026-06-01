Así Fue la Exhibición Acrobática Águilas Aztecas de la Fuerza Aérea Mexicana en Jalisco

En la exhibición acrobática Águilas Aztecas de la Fuerza Aérea Mexicana participaron siete aeronaves T-6C Texan y doce pilotos militares

Exhibición Acrobática de la Fuerza Aérea Mexicana en JaliscoExhibición Acrobática Águilas Aztecas en Puerto Vallarta, Jalisco. Foto: Fuerza Aérea Mexicana

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¡Impresionante exhibición! Las Águilas Aztecas de la Fuerza Aérea Mexicana deslumbraron en Puerto Vallarta con acrobacias de alta precisión. Descubre cómo celebraron el aniversario de la ciudad.

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