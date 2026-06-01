Así Fue la Exhibición Acrobática Águilas Aztecas de la Fuerza Aérea Mexicana en Jalisco

Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana realizaron una exhibición acrobática ayer, 31 de mayo de 2026, en el marco del 108 aniversario del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y 58 Aniversario de la elevación a ciudad.

Miles de familias vallartenses, turistas nacionales y extranjeros, se congregaron en el Malecón de este importante Puerto turístico, para presenciar la exhibición acrobática Águilas Aztecas, pertenecientes al escuadrón aéreo 402 de la Fuerza Aérea Mexicana, donde participaron:

Siete aeronaves T-6C Texan y doce pilotos militares, que demostraron sus habilidades, alto grado de adiestramiento y preparación técnica en el dominio del pilotaje de sus aeronaves en acrobacias de alta precisión.

Exhibición Acrobática de Águilas Aztecas, Referente de las Celebraciones del Aniversario de Puerto Vallarta

El acto protocolario de este importante evento fue encabezado por el general de Brigada de Estado Mayor Isaac Bravo López, Comandante de la 41/a. Zona Militar y autoridades locales.

Cabe destacar que la exhibición de la Escuadrilla Acrobática Águilas Aztecas se ha convertido en un referente de las celebraciones del aniversario de Puerto Vallarta, dejando una postal inolvidable en el cielo; reafirmando el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional de continuar impulsando actividades cívico militares que fortalecen el acercamiento de la ciudadanía con sus fuerzas armadas en eventos que fomentan las tradiciones mexicanas y el nacionalismo.

Con información de N+

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