Confirman Nueva Canción de Taylor Swift en Toy Story 5: ¿Cuándo Sale 'I Knew It, I Knew You'?

Después de tener varias pistas ocultas, Taylor Swift confirmó su colaboración con 'Toy Story 5'. Esto es lo que sabemos

taylor-swift-cancion-toy-story-5-rumores-pistas-pixarFoto: GettyImages

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¡Confirmado! Taylor Swift se une a Toy Story 5 con una canción original. Descubre cómo las pistas ocultas llevaron a esta emocionante colaboración.

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