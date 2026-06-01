Confirman Nueva Canción de Taylor Swift en Toy Story 5: ¿Cuándo Sale 'I Knew It, I Knew You'?

Después de semanas de teorías, pistas ocultas y especulaciones de los fans, finalmente se confirmó una de las colaboraciones más esperadas del año: Taylor Swift formará parte del universo de Toy Story 5 con una canción original para la nueva película de Pixar.

La cantante, conocida por convertir cada lanzamiento en un juego de pistas para sus seguidores, se une al soundtrack de la quinta entrega de la querida saga animada con el tema “I Knew It, I Knew You”, una canción creada especialmente para acompañar la historia de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y compañía.

Las pistas que adelantaron la llegada de Taylor Swift a ‘Toy Story 5’

Todo comenzó cuando los fans notaron varios detalles que parecían conectar el universo de Taylor con la nueva entrega protagonizada por Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

Entre las señales más comentadas estuvieron imágenes con las iniciales “TS”, una estética similar al famoso cielo azul con nubes de la habitación de Andy y referencias que los seguidores relacionaron con el número 13, considerado especial para la cantante.

La teoría tomó fuerza después de que aparecieran anuncios relacionados con Toy Story 5 usando las letras “TS”, que para muchos no solo significaban el título de la película, sino también las iniciales de Taylor Swift. Además, algunos fans señalaron que ciertos elementos visuales coincidían con la estética de algunos proyectos recientes de la artista.

Otro detalle que alimentó las especulaciones fue una publicación de Pixar relacionada con Jessie que los swifties interpretaron como una posible referencia a la cantante.

Para muchos seguidores, esto abrió la posibilidad de que Taylor pudiera interpretar un tema relacionado con el personaje, tal como ocurrió en entregas anteriores de la saga con canciones emotivas que se volvieron parte fundamental de la historia.

La idea tampoco parecía imposible, pues Taylor Swift ha participado anteriormente en bandas sonoras de películas con canciones originales, por lo que sus fans comenzaron a imaginar una colaboración con una de las franquicias animadas más queridas de Pixar.