Muere Matt Kwasniewski-Kelvin, Guitarrista y Fundador de la Banda Black Midi

Matt Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y fundador de Black Midi, murió a los 26 años de edad, informó la disquera Rough Trade. “Una persona increíblemente talentosa a quien extrañaremos profundamente”, aseguraron.

De acuerdo con los primeros reportes, la muerte del músico fue dada a conocer por la empresa a través de un comunicado, en el que lamentó su deceso.

Rough Trade Records desea expresar su más sentido pésame a la familia Kwasniewski-Kelvin, que ha compartido este comunicado sobre el trágico fallecimiento de Matt

Asimismo, indicaron que su fallecimiento ocurrió luego de una intensa batalla con su salud mental. Por ello, hicieron un llamado para que todas las personas que lo requieran, se acerquen a pedir ayuda para cuidar su salud mental.

Si tiene problemas de salud mental, comuníquese con sus seres queridos o con una de las diversas organizaciones benéficas y alguien con quien hablar en cualquier momento de necesidad

¿Qué le pasó a Matt Kwasniewski-Kelvin de Black Midi?

Hasta el momento, ni la disquera ni la familia han indicado las causas del deceso de Matt Kwasniewski-Kelvin de Black Midi. No obstante, se sabía que el guitarrista tenía algunos problemas con su salud mental.

De hecho, esto lo llevó a separarse de la banda en el 2021, con la intención de atenderse y conseguir una vida tranquila. Sus compañeros de black midi tampoco se han pronunciado.

Black Midi es una de las bandas más aclamadas de la escena experimental británica. Desde su debut consiguieron un gran número de seguidores, ya que su música no se encasillaba en un solo género.

Debido a que sus canciones podían ir del math rock, al jazz-rock y post punk.

Sin embargo, en agosto de 2024, Geordie Greep, líder de la banda, dijo en un Instagram Live que la banda se acababa. "Black Midi se acabó", luego de eso, el bajista Cameron Picton confirmó ese dato y aseguró que entraban un hiato indefinido.

Rough Trade Records would like to extend deepest sympathy to the Kwasniewski-Kelvin family who have shared this statement on the tragic passing of founding black midi member Matt - an incredibly talented person who will be truly missed.



If you are struggling with mental health… pic.twitter.com/Gqsj25qzSl — Rough Trade Records (@RoughTradeRecs) January 12, 2026

