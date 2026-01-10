Muere el Cantante Yeison Jiménez tras Colapsar Su Avioneta

El mundo de la música está de luto. El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, informaron autoridades colombianas y medios locales.

El accidente se registró en la tarde del 10 de enero cuando una avioneta privada en la que viajaba el artista se estrelló en el área comprendida entre los municipios de Paipa y Duitama. La aeronave tenía como destino Medellín, donde Jiménez se dirigía para cumplir con compromisos profesionales luego de una presentación reciente en Santander.

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a bordo de la aeronave viajaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre los que se encontraban Yeison y sus músicos.

Los cuerpos de emergencia confirmaron que la señal de localización de la aeronave llevó a los equipos de búsqueda y rescate hasta el sitio del siniestro, donde se encontró que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes de la avioneta.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano, nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, y se consolidó como una de las voces más representativas del género de música popular colombiana.

Su trayectoria comenzó desde muy joven, cuando participó en festivales infantiles. Posteriormente, construyó una carrera que lo llevó a grabar múltiples álbumes y presentaciones en escenarios nacionales e internacionales.

Jiménez era conocido por éxitos como Aventurero y Tenías Razón, temas que lo posicionaron entre los favoritos de los seguidores del género. También actuó como jurado en la octava temporada del programa musical Yo Me Llamo, emitido por Caracol Televisión.

La noticia de su muerte ha generado una ola de conmoción entre sus seguidores, artistas y otras figuras del entretenimiento, quienes han expresado su dolor y solidaridad con la familia del cantante en redes sociales.

Las autoridades aeronáuticas han iniciado un protocolo de investigación para determinar las causas del siniestro, que incluyen desde posibles fallas mecánicas hasta condiciones del clima u otros factores.

Mientras se esperan informes oficiales más detallados, Colombia y gran parte de Latinoamérica lamentan la pérdida de una figura que logró conectar con audiencias masivas a través de su voz y su historia de superación en la música popular.

