Pedro Pascal Sufrió Un Accidente en el Set de Avengers Doomsday: Esto Sabemos

Pedro Pascal, quien interpreta a Reed Richards/Mr. Fantástico en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), resultó lesionado en el set de filmación de Avengers: Doomsday.

Así lo reveló Alan Cumming, quien se encontraba grabando la escena junto a Pedro, en una entrevista para el programa Jimmy Kimmel Live!, donde el actor escocés, conocido por dar vida a Nightcrawler, relató con humor cómo ocurrió el incidente.

“Lo gracioso fue mi primera escena con Pedro. Él se lastimó el cuello… así que rompí a Pedro”, dijo Cumming ante las risas del público y del presentador, refiriéndose al momento en que Pascal sufrió el accidente.

Según explicó Cumming, el percance no ocurrió durante una escena de acción ni un enfrentamiento físico entre personajes, sino en un momento rutinario de rodaje. El actor bromeó que ninguno de los dos estaba utilizando poderes ni elementos especiales de las franquicias al momento del incidente.

¿Cómo está Pedro Pascal después de este accidente?

Pedro Pascal tuvo que retirarse temporalmente del set para recibir atención médica por una lesión en el cuello, después de este incidente, aunque no se trató de una afectación grave.

Cumming contó que su compañero fue sometido a ventosaterapia, un tratamiento conocido también como “cupping”, para aliviar la incomodidad, y más tarde regresó a filmar sus escenas sin contratiempos importantes.

Hasta el momento, el propio Pedro Pascal no ha emitido declaraciones públicas sobre el suceso. La producción de la película, que originalmente comenzó a principios de 2025 continuó con normalidad después del accidente.

Sobre la película, la presencia tanto de los X-Men como de los Cuatro Fantásticos en un mismo proyecto marca uno de los crossovers más ambiciosos del universo cinematográfico de Marvel hasta la fecha. La película promete reunir a múltiples generaciones de héroes en una épica historia contra un villano que será interpretado por Robert Downey Jr.

