Stray Kids The dominATE Experience: ¿De Qué Trata, Trailer y Cuándo se Estrena en México?

Los fans del K-pop están de fiesta. El fenómeno global Stray Kids llevará su energía al cine con Stray Kids: The dominATE Experience, una película concierto que revive una de sus giras más exitosas y promete una experiencia audiovisual única para los “STAYs” en todo el mundo.

¿De qué se trata The dominATE Experience?

Stray Kids: The dominATE Experience no es una película convencional ni un documental tradicional: es un híbrido entre film de concierto y documental que captura la magnitud del tour mundial dominATE —conciertos con localidades agotadas en recintos como el SoFi Stadium de Los Ángeles— y también momentos íntimos detrás del escenario. El filme alterna presentaciones en vivo con imágenes de camerinos, ensayos y reflexiones de los integrantes, acercando al público al proceso creativo y al lado humano de la agrupación.

Video: La ola del K-Pop

Tráiler

El tráiler oficial, estrenado recientemente, da un adelanto de lo que será este evento cinematográfico: coreografías explosivas, iluminación impactante, la pasión del público y la energía inconfundible de Stray Kids. También muestra escenas detrás del escenario que reflejan la relación del grupo con sus fans y la intensidad que define sus presentaciones.

Fecha de estreno en México y resto del mundo

La película llegará a los cines del mundo el 6 de febrero de 2026 en formatos especiales como IMAX, 4DX, SCREENX y ULTRA 4DX, además de funciones tradicionales en salas de cine. En México, algunos espacios ya confirmaron la proyección del filme, con preventa de boletos abierta en algunas desde el 9 de enero. Los precios estimados rondan entre 180 y 400 pesos, dependiendo del formato y cine elegido.

¿Dónde y cómo verlo en México?

En territorio mexicano, Cinemex confirmó que exhibirá la película, y se espera que otras cadenas de cine también se sumen al estreno. Los fans podrán disfrutar tanto de funciones estándar como de experiencias inmersivas en IMAX, que prometen potenciar el sonido y la emoción del concierto en pantalla grande.

Una experiencia para todos los STAYs

La película está producida por Live Nation Studios y dirigida por Paul Dugdale, reconocido por su trabajo en grandes películas de conciertos, con segmentos documentales a cargo de Farah X. En conjunto, ofrecen una mirada de 360° a la gira dominATE, celebrando no solo la música y el espectáculo, sino también la conexión íntima entre el grupo y sus fans.

Con millones de álbumes vendidos alrededor del mundo y una base de seguidores que abarca cada continente, Stray Kids: The dominATE Experience se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026 para los amantes del K-pop y el cine musical.

