Anuncian Regreso de BTS: Habrá Nuevo Álbum y Gira Mundial en 2026

Después de casi tres años y medio de ausencia, BTS, la famosa banda de K-pop, regresará para deleite de sus seguidores en todo el mundo, informó la agencia de representación del grupo, BigHit Music.

Será el próximo 20 de marzo cuando sea lanzado el nuevo álbum del septeto musical, al cual seguirá una gira mundial, lo que será la primera actividad grupal después de varios años.

Se trata de un nuevo disco desde Proof, el cual salió en 2022, año en que la banda hizo un paro para que sus integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en su país.

En medio de la expectación por el regreso, Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían un descanso para preparar material y recuperarse del servicio.

Un regreso esperado

El anuncio del regreso de BTS era uno de los más esperados para este 2026, y fue precisamente en el inicio de este calendario que se dio a conocer la noticia.

Y no es para menos, pues la última presentación de la agrupación fue el 15 de octubre de 2022, en Busan, Corea del Sur.

Uno a uno, sus integrantes tuvieron que cumplir con el servicio militar, lo que provocó que la banda se ausentara de los escenarios.

El último en cumplir con esta obligación, fue Suga, quien en junio pasado acabó con la instrucción que ordena el gobierno surcoreano.

Desde su debut en 2013, BTS se ha colocado como un fenómeno mundial del K-pop, y ha conseguido colarse a listas como la Billboard Hot 100, con temas como Dynamite y Butter.

Con información de EFE

