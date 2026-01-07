¿Quién es Milo Manheim? Conoce al Nuevo Flynn Rider del Live Action de Enredados

Disney acaba de confirmar que el actor Milo Manheim interpretará a Flynn Rider en la nueva película liveaction de Enredados (Tangled, en inglés), la adaptación real del clásico animado de 2010.

El anuncio marca un hito importante en la carrera ascendente de este joven actor estadounidense, conocido por su versatilidad en cine, televisión y teatro. Así que te contamos más sobre él.

Biografía de Milo Manheim

Milo Jacob Manheim nació el 6 de marzo de 2001 en Venice, Los Ángeles, California. Creció en el ambiente del entretenimiento. Es hijo de la actriz Camryn Manheim y del ex modelo Jeffrey Brezovar.

Su interés por la actuación surgió muy temprano: a los siete años comenzó a participar en producciones teatrales, actuando en más de 15 musicales con Liza Monjauze Productions, incluyendo títulos como Rent, Footloose y A Chorus Line.

El salto a la fama: Zombies y el fenómeno Disney

Y aunque ya tenía cierta trayectoria, el reconocimiento masivo llegó en 2018 cuando Manheim fue elegido para interpretar a Zed, el personaje principal de la franquicia musical de Disney Zombies y sus secuelas (Zombies 2, Zombies 3 y Zombies 4), que se convirtieron en éxitos entre audiencias jóvenes alrededor del mundo.

Ese mismo año, Manheim amplió su visibilidad al participar en la temporada 27 de Dancing With the Stars, donde terminó en segundo lugar, reforzando su presencia más allá del público infantil.

Después de su ascenso con Disney, Manheim ha buscado expandir su trabajo a otros horizontes. Interpretó a Wally Clark en la serie School Spirits y actuó en películas como Journey to Bethlehem (2023) y el slasher Thanksgiving. También ha brillado en teatro, protagonizando la producción Little Shop of Horrors en teatro Off-Broadway, lo que evidencia su rango tanto en musicales como en roles dramáticos y cómicos.

¿Qué edad tiene Milo Manheim?

Milo Manheim tiene 24 años, y a esa edad da un salto significativo en su carrera al formar parte del liveaction de Enredados, proyecto que cuenta la historia de Rapunzel y el encantador ladrón Flynn Rider bajo la dirección de un equipo creativo de Disney. Para muchos, esta asignación representa su consagración como protagonista en una producción de alto perfil global.

Flynn, personaje al que Milo dará vida, se caracteriza por su ingenio y carisma, también porque con estas cualidades logra enamorar a Rapunzel en la versión animada. Teagan Croft será la actriz encargada de dar vida a Rapunzel en la nueva película.

Además de actuar, Milo también hace música

Aparte de sus credenciales como actor, Milo Manheim también toca diversos instrumentos musicales y ha demostrado su pasión por la creatividad escénica y audiovisual desde muy joven. Su trayectoria muestra una evolución constante desde el teatro infantil hasta proyectos de gran presupuesto de Hollywood, con Enredados como uno de sus trabajos más ambiciosos hasta ahora.

