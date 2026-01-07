Jennifer Lawrence Revela el Intenso Proceso Detrás de 'Die My Love': “Fue casi animal”

Con una nominación a Mejor Actriz en los Golden Globes 2026, Jennifer Lawrence se encuentra en uno de los momentos más luminosos de su carrera. En una entrevista con N+ sobre Die My Love, la actriz habló sin filtros sobre su proceso físico y emocional, la química con su coestrella Robert Pattinson y cómo esta película desafía las expectativas del público y la crítica.

Cómo influyó su embarazo en el desarrollo de su personaje

En palabras de Lawrence, la película posee una energía que va más allá de lo narrativo: “Tiene una ferocidad, una concentración… como un animal enjaulado”, explicó, establecioendo un paralelismo entre su reciente embarazo con el enfoque que encontró para habitar el cuerpo de Grace, protagonista de esta historia que ha conmovido a críticos y audiencias por igual.

“Estoy embarazada. Creo que estar embarazada tiene algo de animalidad… Me sentí ferozmente protectora, brutalmente enfocada. Eso nos ayudó a descubrir esta caminata como de felino, algo que Lynn inició porque el personaje está aislado…”, mencionó Lawrence.

La química inigualable con Robert Pattinson

Cuando se le preguntó por su relación con su coestrella, Robert Pattinson, Lawrence fue clara y cálida: la confianza fue un pilar fundamental para enfrentar las exigencias físicas y emocionales del rodaje.

“Fue increíble. Esta película dependía de nuestra química y de la confianza mutua… nos pusieron a tomar clases juntos: danza interpretativa y coreografías para conectarnos", dijo la también actriz de Silver Linings Playbook.

El entrenamiento conjunto no solo fortaleció su vínculo, sino que también potenció escenas íntimas y de alto impacto físico, lo que elevó la actuación de ambos a un nivel visceral.

Die My Love transita por territorios intensos y complejos, y camina entre lo onírico y lo real, sobre esto Lawrence dijo:

“No es real. La energía sí es real… hay algo casi meditativo en invocar esa emoción entre ‘acción’ y ‘corte’. Cuando dicen ‘corte’, yo puedo soltar todo porque nada de eso me pertenece".

Esta perspectiva aporta una mirada íntima a la técnica actoral que Lawrence ha perfeccionado con los años, equilibrando entrega emocional y autocuidado.

Una película que desafía categorías

Aunque algunos han descrito Die My Love como un drama con un toque de comedia, Lawrence explica que la percepción cambia radicalmente al verla terminada.

“Tienes el libro, subjetivo y casi poético… luego el set, cada actor aporta su vida… y hasta que la vi pensé: ‘¿y si esto era un sueño febril?’”, dijo Lawrence.

Esa ambigüedad, entre lo onírico, lo trágico y lo humorístico, es parte del ADN narrativo de la película.

Comparando su trabajo en Die My Love con su emblemática actuación en Mother!, Lawrence destacó la transformación del cuerpo y la psique que exigió este papel.

“La Grace de Mother! era frágil, suave… esta Grace es salvaje. Inflexible. No se quiebra".

Lynne Ramsay, una directora que guía mediante la música

Lawrence atribuye parte del impacto emocional del filme a la directora escocesa Lynne Ramsay y a su enfoque único en el set:

“Lynne es la única directora con la que he trabajado que pone música en vivo mientras rodamos. La música dicta el ritmo interno del personaje", señaló la actriz.

Este método, según Lawrence, les permitió entrar en estados más orgánicos y capturar una película que se siente más como una experiencia sensorial que como una historia lineal.

Con su actuación en Die My Love, Jennifer Lawrence ha sido nominada al Golden Globe a Mejor Actriz, lo que suma un reconocimiento clave a su carrera en una temporada de premios prometedora.

Su trabajo en esta cinta ha generado resonancia entre críticos y audiencias por igual, consolidándola como una de las actuaciones más discutidas del año.

