“Los Cuatro Años Más Infelices De mi Vida”: ¿Adrián Marcelo Se Divorció de Karina Puente?

El conductor y creador de contenido Adrián Marcelo encendió la polémica en redes sociales luego de publicar un mensaje que muchos interpretaron como una señal de un posible divorcio de su esposa, Karina Puente Acosta.

La publicación, que fue eliminada minutos después, comenzó a circular rápidamente entre sus seguidores y generó una ola de especulaciones.

En el mensaje, Adrián Marcelo compartió una fotografía de una casa y la acompañó con una frase:

“Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”.

Mensaje de Andrian Marcelo. Foto: @adrianmarcelo10

Debido al contexto y a los rumores previos sobre una supuesta crisis matrimonial, usuarios en redes sociales asumieron que el comentario hacía referencia directa a su matrimonio.

Ante la viralización del contenido y el creciente escándalo, el youtuber volvió a utilizar sus plataformas digitales para pronunciarse, aunque sin mencionar de manera explícita a su esposa.

En un mensaje posterior, criticó la manera en que se generan juicios en internet y cuestionó la reacción colectiva de los usuarios. “Cuando le haces caso al Internet, te estás dejando domar por un niño de seis años. La masa es igual o menos inteligente que su integrante”, escribió, dejando entrever su molestia por las interpretaciones que circularon.

Pese a la controversia, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre un proceso de divorcio, y todo indica que Adrián Marcelo continúa legalmente casado.

¿Cuándo se casaron Adrián Marcelo y Karina Puente Acosta?

Su esposa, Karina Puente Acosta, conocida en redes sociales como “La Chaparrita”, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), influencer de estilo de vida y empresaria, además de ser propietaria de la marca de ropa Kary Bridge.

La pareja se conoció en 2014 durante su participación en el programa "Mitad y Mitad" y contrajo matrimonio por lo civil en diciembre de 2021. Mientras tanto, el tema sigue generando debate entre seguidores y usuarios, a la espera de una postura clara por parte de los involucrados.

