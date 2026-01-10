Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Doménica Montero

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Por los pelos

Comenzamos con esta película de comedia en la que Juanjo está casado con una mujer superficial y Sebas compite contra el novio de su exesposa por agradarle a sus hijas. Conocen a Raycon, un cantante de reggaetón. Todos comparten la falta de cabello por lo que para solucionar su problema viajan Turquía.

Doménica Montero

Seguimos con esta serie sobre una reconocida empresaria, considerada una de las novias más codiciadas del país, pero que el día de su boda, Doménica Montero es plantada en el altar. Humillada huye para refugiarse en la antigua hacienda de sus padres.

Raphaelismo

Por último un documental. Raphael abre las puertas de su casa y de su memoria para contar su increíble historia. Un Raphael reflexivo, sincero y divertido se muestra al mundo como nunca antes lo había hecho para celebrar sus sesenta años de carrera.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

