¿Quién es José Alberto Patiño? El Actor Que Pasó de Ganar un Ariel a Vivir en un Albergue

El actor mexicano José Alberto Patiño, reconocido en 2025 con el Premio Ariel a Mejor Revelación Actoral por su actuación en la película No nos moverán, hoy enfrenta una dura realidad, vive en un albergue de la Ciudad de México debido a la falta de recursos económicos.

Patiño es conocido por su trabajo en No nos moverán, filme dirigido por Pierre Saint-Martin Castellanos que obtuvo múltiples nominaciones en la versión 2025 de los Premios Ariel, incluyendo el reconocimiento de Patiño como Revelación Actoral.

Además de su trayectoria cinematográfica, el actor ha participado en múltiples producciones de teatro y televisión a lo largo de su carrera. Su formación artística incluye estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se especializó en literatura dramática y teatro.

La historia de José Alberto Patiño

A pesar del prestigioso galardón obtenido en 2025, la realidad laboral de Patiño cambió drásticamente en un corto periodo. Desde mayo de 2025, tras ser despedido de su puesto como Jefe de Departamento de Inclusión Educativa de las Diversidades en el programa Pilares, el actor enfrentó dificultades para encontrar nuevos proyectos y empleo estable.

La falta de ingresos lo llevó a buscar refugio temporal en un albergue ubicado en Tepito, en la ciudad de México, aunque según el propio actor solo duró una noche ahí.

José Alberto ha relatado que, tras perder su empleo y no contar con medios para cubrir gastos básicos, ha pasado por situaciones de vulnerabilidad, incluyendo noches a la intemperie. Su historia se viralizó luego de que una amiga compartiera su situación en redes sociales, enfatizando que “el cine no es solo industria: es comunidad, redes y afectos”.

La publicación buscaba no solo visibilizar la situación de Patiño, sino también solicitar apoyos laborales y económicos para el actor. Usuarios compartieron cuentas para donaciones y ofrecieron ayuda para conectarlo con proyectos o castings, subrayando que el reconocimiento con un Ariel no garantiza estabilidad económica.

La historia de José Alberto Patiño ha reabierto el debate sobre la precariedad en el sector artístico mexicano y las dificultades que enfrentan muchos intérpretes fuera de los reflectores, incluso después de recibir premios importantes. Su caso recuerda que la visibilidad mediática no siempre se traduce en seguridad laboral.

