A unos días de que se lleve a cabo el partido Bolivia vs México, que es de carácter amistoso, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera se encuentra en pleno proceso de remodelación. Y cómo se ve, cuadrillas de trabajadores, laboran a marchas forzadas.

Hay que recordar que el partido es de vital importancia para ambas selecciones de futbol: México no jugó eliminatoria rumbo al Mundial 2026, así que los duelos de preparación son relevantes. Mientras que Bolivia quiere ponerse en forma para el repechaje.

México es anfitrión del Mundial 2026, junto con Canadá y Estados Unidos, así que tiene acceso directo a la justa internacional de futbol.

¿Dónde se Jugará el Partido Bolivia vs México? Federación Boliviana sorprende con anuncio del estadio

La Federación Boliviana de Futbol (FBF) había informado previamente que los trabajos de adecuación en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en Santa Cruz, concluirán el 20 de enero de este año. Incluso las autoridades locales señalaron que pese a los retrasos, el escenario estaría listo para el partido entre Bolivia y la Selección Mexicana.

Ante la alarma de los medios locales de información, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, realizó una inspección sorpresa al estadio para verificar el avance de los trabajos.

Fernando Costa señaló que el partido Bolivia vs México se jugará “sí o sí” en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera:

Vamos a poder recibir a nuestra selección en el nuevo Ramón Tahuichi Aguilera, que ya empieza a mostrar sus mejores galas

Además, el directivo dejó en claro que el amistoso internacional Bolivia vs México “nunca corrió peligro” de cambiar de sede. Y dejó en claro, que las autoridades locales señalaron que los trabajos finalizarán en los próximos días.

Con información de N+

RGC