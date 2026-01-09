Liga MX Anuncia Implementación Tecnológica en el Clausura 2026 ¿De Qué se Trata?

Se anunció este viernes 9 de enero, día en el que comienza el Clausura 2026, que tras un periodo de pruebas en el torneo anterior, la Liga MX y la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol "inician hoy la implementación del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT, por sus siglas en inglés), en todos los partidos del presente certamen.

Noticia recomendada: Xolos Tijuana vs América En Vivo Hoy: Alineaciones y Minuto a Minuto del Partido de Liga MX 2026

Esto convierte a la Liga MX en la primera liga del continente americano en adoptar esta nueva tecnología, la cual únicamente puede ser implementada por proveedores certificados por FIFA. En ese sentido, el comunicado de la liga mexicana detalla que se utilizará al mismo proveedor que utiliza la Premier League, llamado Genius Sport.

¿Qué es el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar y cómo funciona?

El Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar es una herramienta tecnológica cuyo objetivo es "respaldar la toma de decisiones arbitrales en acciones de fuera de juego de manera más rápida, precisa y transparente". Esta tecnología ya se utiliza en competiciones como la UEFA Champions League, la liga inglesa y otros torneos organizados por la FIFA.

El comunicado detalla que el sistema es considerado semiautomático porque "la decisión final debe ser confirmada por el VAR".

También se detalla que el SAOT funciona con una tecnología de inteligencia artificial "que crea una réplica digital de cada jugada, precisa y tiempo rea". Para el funcionamiento de esta herramienta "se utilizan cámaras iPhone" exclusivamente como dispositivos de captura, mientras que el sistema se encarga de procesar los datos generados para un posterior análisis de la jugada en el campo.

"El sistema es una red de 28 cámaras en cada estadio, producirá una salida de datos masivos en 3D que nos permitirá ejecutar una recreación completa del partido y automatizar la decisión del fuera de juego", explicó Sean Conroy, Vicepresidente Ejecutivo de Genius Sports en Norteamérica.

¿El Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar va a reemplazar al VAR?

De acuerdo con el comunicado de la Liga MX, el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar no va a reemplazar al VAR y tampoco es una herramienta destinada a evaluar otro tipo de jugadas, como podrían ser penales, goles u otro tipo de sanciones dentro de la cancha. "Su uso está estrictamente limitado a situaciones de fuera de juego y funciona como un apoyo adicional para la labor arbitral", se lee en el texto publicado en las redes sociales de la Liga MX.

Noticias recomendadas:

DB