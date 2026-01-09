¿Qué le Pasó a Martín Demichelis? Ex Entrenador de Monterrey Fue Rescatado Junto a su Familia

Martín Demichelis, ex entrenador de los Rayados de Monterrey en la Liga MX, estuvo al borde de vivir una tragedia durante sus vacaciones de fin de año. El estratega argentino pasaba el 31 de diciembre junto a su familia, en Punta del Este, Uruguay, en donde estuvieron cerca de sufrir un accidente.

Noticia recomendada: ¿Quién Era Fernando Martín, el Entrenador del Valencia CF que Murió en Accidente en Indonesia?

De acuerdo con medios en Argentina, el ex futbolista se adentró en el mar junto a sus tres hijos y una sobrina, pero tuvo que ser rescatado ya que corrían serio riesgo de ahogarse. La información detalla que la playa en la que se encontraban está prohibido ingresar al mar. Sin embargo, para fortuna de Martín Demichelis y su familia, fueron rescatados por los salvavidas que estaban presentes en el lugar.

¿Quién es Martín Demichelis?

Martín Demichelis es un entrenador y ex futbolista profesional argentino. Su trayectoria como jugador comenzó en River Plate, equipo en el que debutó en el 2002. Sus buenas actuaciones como defensa central lo llevaron a fichar por el Bayern Múnich un año después y permaneció en la liga alemana hasta 2011.

Entre los equipos en los que jugó se encuentran Málaga, Atlético de Madrid y Manchester City. El argentino se retiró en 2017 y ese mismo año empezó su carrera como entrenador asistente en el Málaga. Siguió su formación de director técnico en el Bayern, hasta que en 2023 asumió el cargo de entrenador en River Plate.

En 2024 Demichelis llegó a la Liga MX para entrenar a los Rayados de Monterrey, en donde registró 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas en 43 partidos dirigidos.

Noticias recomendadas:

DB