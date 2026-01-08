Futbol de Estufa Liga MX 2026: Lorenzo Faravelli Es el Nuevo Refuerzo de Necaxa

Luego de la salida de varios elementos de peso, el Necaxa anunció este jueves 8 de enero a uno de sus refuerzos de lujo: Lorenzo Faravelli, quien jugará con el dorsal 8 en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Hay que recordar que el traspaso de “Lolo” Faravelli se concretó debido a la buena relación que hay entre las directivas del Necaxa y el Cruz Azul. Y se de poco después de que Agustín Palavecino fue anunciado como fichaje bomba de La Máquina, procedente del club necaxista.

El Club Necaxa le dio la bienvenida a Lorenzo Faravelli con un video que hace alusión a su apodo y lo relacionó con la canción "Don" de Miranda, que dicta "¡Es la guitarra de Lolo". Así lo recibieron:

¡Que suene esa guitarra, 'Lolo'! Bienvenido a tu nueva casa y juntos a darlo todo por este escudo... ¡Lorenzo Faravelli ya es Rayo!

Lorenzo Faravelli se vistió de Hidrorayo luego de dos años de portar la casaca de los cementeros. “Lolo” llegó al futbol mexicano en diciembre del 2023, procedente del Independiente del Valle ecuatoriano.

Y ahora, a sus 32 años, enfrentará nuevos retos desde Aguascalientes, sede del equipo necaxista. Los hidrorayos bucarán sumar otros refuerzos, luego de la salida de Palavecino, Diber Cambindo y Tomás Jacob, entre otros.

Cruz Azul hace oficial el fichaje de Agustín Palavecino para el Torneo Clausura 2026

La tarde del martes 6 de enero, el Cruz Azul por fin hizo oficial la contratación del futbolista Agustín Palavecino, quien llega procedente del Necaxa, a partir del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Fue a través de sus redes sociales que la Máquina celeste le dio la bienvenida al atacante argentino y compartió un video en el que se le ve festejando con la playera del Necaxa, para luego posar con la casaca y un balón del Cruz Azul.

Procedente del Necaxa, Palavecino será el refuerzo del equipo cementero para el Torneo Clausura 2025 que arranca en unos días más. Sin embargo, dada la premura, parece complicado que debute en la fecha 1.

Hay que señalar que se trata de un fichaje muy esperado, ya que su nombre se mencionó durante el último mes. Sin embargo, Cruz Azul no era el único interesado: también el América entró en la puja, pero finalmente desistió de la contratación.

