Futbol de Estufa Liga MX 2026: Robert Morales Es Presentado como Nuevo Delantero de Pumas

Hoy se confirmó otro fichaje relevante en la Liga MX: Se trata del traspaso de Robert Morales, que llega a los Pumas procedente del club Toluca. El futbolista paraguayo arriba en medio de altas expectativas, luego de ganar dos títulos de campeón con los Diablos Rojos.

Los Pumas de la UNAM hicieron el anuncio oficial de la contratación de Morales a través de sus redes sociales, en las que compartieron imágenes en las que se ve al artillero estampando su firma y posando con su nueva casaca.

"El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, le da la bienvenida a nuestro quinto refuerzo, Robert Morales, en las instalaciones de Cantera, donde ya plasmó su firma para incorporarse al equipo previo al arranque del torneo", detalló el club universitario.

Robert Morales, de 26 años de edad, se desempeña como extremo, media punta o centro delantero. La ventaja que tiene es que ya no necesita adaptarse al futbol mexicano, toda vez que llegó a la Liga MX en junio del 2023 para jugar con el Toluca.

A un día del arranque del Torneo Clausura se ve complicado que Morales debute este fin de semana con los Pumas, que el domingo 11 de enero reciben al Querétaro en el Estadio Olímpico de C.U.

Luego de la salida de varios elementos de peso, el Necaxa anunció este jueves 8 de enero a uno de sus refuerzos de lujo: Lorenzo Faravelli, quien jugará con el dorsal 8 en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Hay que recordar que el traspaso de “Lolo” Faravelli se concretó debido a la buena relación que hay entre las directivas del Necaxa y el Cruz Azul. Y se de poco después de que Agustín Palavecino fue anunciado como fichaje bomba de La Máquina, procedente del club necaxista.

El Club Necaxa le dio la bienvenida a Lorenzo Faravelli con un video que hace alusión a su apodo y lo relacionó con la canción "Don" de Miranda, que dicta "¡Es la guitarra de Lolo". Así lo recibieron:

¡Que suene esa guitarra, 'Lolo'! Bienvenido a tu nueva casa y juntos a darlo todo por este escudo... ¡Lorenzo Faravelli ya es Rayo!

Lorenzo Faravelli se vistió de Hidrorayo luego de dos años de portar la casaca de los cementeros. “Lolo” llegó al futbol mexicano en diciembre del 2023, procedente del Independiente del Valle ecuatoriano.

Cruz Azul hace oficial el fichaje de Agustín Palavecino para el Torneo Clausura 2026

La tarde del martes 6 de enero, el Cruz Azul por fin hizo oficial la contratación del futbolista Agustín Palavecino, quien llega procedente del Necaxa, a partir del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Fue a través de sus redes sociales que la Máquina celeste le dio la bienvenida al atacante argentino y compartió un video en el que se le ve festejando con la playera del Necaxa, para luego posar con la casaca y un balón del Cruz Azul.

Procedente del Necaxa, Palavecino será el refuerzo del equipo cementero para el Torneo Clausura 2025 que arranca en unos días más. Sin embargo, dada la premura, parece complicado que debute en la fecha 1.

Hay que señalar que se trata de un fichaje muy esperado, ya que su nombre se mencionó durante el último mes. Sin embargo, Cruz Azul no era el único interesado: también el América entró en la puja, pero finalmente desistió de la contratación.

