Liga MX: Horarios y Dónde Ver los Partidos de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026

Se acabó el ayuno de futbol mexicano y este viernes 9 de enero arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con varios encuentros. Estos son los detalles de toda la Jornada 1, para que sigas de cerca las acciones de los partidos a disputarse el fin de semana.

La Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 se pone en marcha este viernes 9 de enero con tres partidos: el primero es Mazatlán vs FC Juárez, luego sigue Atlas vs Puebla, de manera simultánea con el Xolos vs América.

¿Qué Partidos hay hoy de la Liga MX 2026? Horario y dónde ver todos los Juegos de la Jornada 1

El plato fuerte de la noche es el partido Xolos vs América, programado para las 21:00 horas en el Estadio Caliente de la ciudad fronteriza. Este duelo podrá ser visto a través de la señal de TUDN.

También hoy están programados otros dos enfrentamientos: el primero de ellos será Mazatlán vs FC Juárez, pactado para las 19:00 horas en el Estadio El Encanto del puerto sinaloense.

Más tarde, a las 21:00 horas, sonará el silbatazo inicial en el Estadio Jalisco para que se lleve a cabo el partido Atlas vs Puebla. Este encuentro podrás seguirlo a través de la plataforma de streaming ViX.

Partidos del sábado en Liga MX 2026: Horario y dónde ver los juegos de la Jornada 1

El sábado se llevarán a cabo cuatro encuentros: Chivas vs Pachuca y León vs Cruz Azul, además de Puebla vs Necaxa y Monterrey vs Toluca. Estos dos últimos lo puedes seguir a través de la plataforma de streaming ViX o por la señal de TUDN.

Así que el vigente campeón, el Toluca, inicia la defensa de su título como visitante, en el Gigante de Acero, ante los Rayados del Monterrey. Los Diablos Rojos van en busca del triplete de trofeos de la Liga MX.

¿Qué partidos de Liga MX 2026 hay el domingo? Horario y dónde ver los juegos de la Jornada 1

Para el domingo 11 de enero las acciones continuarán en dos frentes. En el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en la CDMX, se concretará el duelo Pumas vs Querétaro. La cita es a las 12:00 horas y las acciones podrán ser vistas a través de la señal del Canal de las Estrellas o si lo prefieres por TUDN y también en la plataforma de streaming ViX.

Más tarde, a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras se medirán Atlético San Luis vs Tigres, para dar cerrojazo a la fecha inaugural del Torneo Clausura 2026.

Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX 2026

La fecha 1 de la Liga MX 2026 arranca este viernes 9 de enero con tres duelos, que a continuación enlistamos:

Mazatlán vs FC Juárez a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto.

a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto. Atlas vs Puebla a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco.

a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco. Xolos vs América a las 21:00 horas en el Estadio Caliente.

La acción de la Liga MX 2026 continuará el sábado 10 de enero con los siguientes partidos:

Guadalajara vs Pachuca , a las 17:00 horas en el Estadio Guadalajara.

, a las 17:00 horas en el Estadio Guadalajara. León vs Cruz Azul a las 19:00 horas en el Nou Camp.

a las 19:00 horas en el Nou Camp. Santos vs Necaxa a las 19:00 horas en el Estadio Corona.

a las 19:00 horas en el Estadio Corona. Monterrey vs Toluca a las 21:00 horas en el Gigante de Acero.

Y proseguirá el domingo 11 de enero con dos partidos, que a continuación enlistamos:

Pumas vs Querétaro , a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

, a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. San Luis vs Tigres a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

Así que se terminó el ayuno de la Liga MX, mientras los equipos aún siguen tachando nombres en su lista de fichajes. Aún se llevan a cabo los movimientos propios del futbol de estufa, con algunos fichajes que llaman la atención, como la llegada de Agustín Palavecino al Cruz Azul, Rodrigo Dourado al América y Luca Orellano al Monterrey, pero la pelota rodará en pocos días.

Hay que señalar que el mercado invernal de fichajes en el futbol mexicano cierra el 9 de febrero del 2026, así que los equipos de la Liga MX aún tienen un mes como margen de maniobra para reforzarse.

