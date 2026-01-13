Newcastle United vs Manchester City: ¿Quién Ganó la Semifinal de la EFL Cup?

Empezaron las semifinales de la EFL Cup en el futbol inglés con el partido Newcastle United vs Manchester City. Se trató del juego de ida, disputado en St. James Park este martes 13 de enero. La otra semifinal, entre el Chelsea y el Arsenal se concretará mañana.

El Newcastle es un rival duro en su casa y durante los primeros 30 minutos tuvo al menos un par de ocasiones para abrir el marcador: una de ellas fue al arranque del duelo, cuando Yoane Wissa falló de manera increíble ante la portería defendida por James Trafford.

Pero el City es un contrincante peligroso, que puede despertar de su letargo en cualquier momento. Sin embargo eso no sucedió en la primera mitad. Así que al medio tiempo seguía la igualada sin goles.

Fue hasta la segunda mitad que todo se derrumbó para las Urracas, ya que el Manchester City se puso adelante en el minuto 53: El delantero Antoine Semenyo mandó el 1-0 a las redes enemigas.

Al minuto 63 los Citizens volvieron a anotar, nuevamente por conducto de Semenyo, pero el VAR apreció un fuera de lugar y le avisó al silbante para que anulara la anotación.

Ya en la recta final, en tiempo de compensación, el Manchester City sepultó las esperanzas del Newcastle con el 2-0: Rayan Cherki anotó el segundo tanto del encuentro, pese a la estirada del arquero Nick Pope.

Gracias al 2-0, los Citizens volverán a casa con ventaja para jugar el partido de vuelta de semifinales de la llamada Copa de la Liga, programado para el 4 de febrero en el Etihad Stadium.

La otra semifinal, Chelsea vs Arsenal, se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en Stamford Bridge. Se trata del juego de ida de la EFL Cup o Copa de la Liga.

Con información de N+

RGC