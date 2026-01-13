Partidos de Liga MX Hoy: Así Queda la Jornada 2 del Clausura 2026

Si eres fanático del futbol, no te puedes perder los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, que arrancó el pasado 9 de enero.

Este martes, 13 de enero de 2026, habrá cuatro partidos, el primero de ellos es el Puebla vs Mazatlán.

Todo parece indicar que es la gira del adiós para Mazatlán FC a falta del anuncio oficial sobre su venta al Atlante, que busca regresar al máximo circuito del futbol mexicano para el próximo torneo.

Así queda la Jornada 2 del Clausura 2026

Este martes 13 de enero podrás disfrutar de cuatro partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026, estos son:

Puebla vs Mazatlán: A las 17:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc.

Necaxa vs Monterrey: A las 19:00 horas, en el Estadio Victoria.

Pachuca vs León: A las 19:06 horas, en el Estadio Hidalgo.

Bravos vs Chivas: A las 21:10 horas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Lista la #Agenda para la #Jornada2 del torneo #ConMéxicoC26 📺✅



¿Que plan tienen para ver la todos los partidos? 🫵🏼⚽️



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/Z1sth0ZN9p



🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/iNLVXKHHHh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 13, 2026

Recuerda que el partido Necaxa vs Monterrey lo podrás disfrutar hoy a través de la señal de ViX y la plataformas digitales de TUDN.

Otros partidos de la Jornada 2

Mañana, 14 de enero, estos son los partidos que se jugarán y que corresponden a la Jornada 2.

Cruz Azul vs Atlas: A las 17:00 horas.

Gallos Blancos vs Xolos: A las 19:00 horas.

América vs Atlético San Luis: A las 19:05 horas.

Tigres vs Pumas: A las 21:06 horas.

Toluca vs Santos Laguna: A las 21:10 horas

Con información de N+

