Frío en CDMX: Alertan de Heladas y Temperaturas de Cero Grados en Varias Zonas

Autoridades de la Ciudad de México alertaron por heladas y el descenso de temperatura hasta los 0°C en algunas zonas, por lo que llamaron a la población a tomar sus previsiones para este martes 13 de enero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) emitió un aviso especial para los capitalinos y difundió una serie de medidas debido al frío por la temporada invernal, cuyas afectaciones empezaron a sentirse desde el fin de semana.

En un comunicado, la dependencia reportó en qué partes de la CDMX se registrarán ambientes gélidos, que oscilarán al menos hasta los 6°C, hasta el punto mínimo que lleva a la congelación del agua.

Entre los días 11 y 13 se prevé descenso de las temperaturas en la Ciudad de México. Durante la madrugada, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C

Mientras que en la tarde, el ambiente se tornará de templado a cálido, con valores máximos entre 18 y 22°C, además de vientos con rachas fuertes y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas, agregó.

Algunos estragos por el frío fueron notables durante la mañana del lunes 12 de enero, durante el regreso a clases de unos 2 millones de alumnos. Las bajas temperaturas se sintieron en zonas a gran altitud como Milpa Alta y la Magdalena Contreras.

En esta última alcaldía, cercana al Pico del Águila, la madre de un menor dijo a N+ que su hijo vistió chamarra encima del suéter del uniforme. Otro padre de familia comentó que también puso un gorro a su hijo. Un vecino agregó que se tapaba hasta con cinco cobijas.

¿Qué se recomienda ante el frío en CDMX?

La SGIRyPC emitió las siguientes recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas

Cubrrise boca y nariz para evitar aspirar aire frío

Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras

Tomar abundantes líquidos y bebidas calientes

Si se usan calentadores, asegurarse de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Evitar el uso de pirotecnia

Asimismo, la dependencia a cargo de Miriam Urzúa urgió a la ciudadanía a identificar los módulos de salud y acudir a ellos si se presenta algún malestar.

