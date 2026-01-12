Embajador Johnson Destaca Relación Cooperativa entre México y EUA tras Llamada Sheinbaum-Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destaca la relación cooperativa entre ambos países tras una nueva llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein. Tras un año de la relación 🇺🇸🇲🇽 más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 13, 2026

Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum

El diplomático estadounidense afirmó que "queda mucho por hacer" y auguró "un futuro más brillante para nuestros pueblos".

Tras un año de la relación estados unidos- méxico más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos

Así fue la llamada entre Sheinbaum y Trump

La negativa a una intervención militar de Estados Unidos a México, la próxima revisión del tratado comercial, así como el rechazo a los ataques a Venezuela por parte de Washington fueron los temas que abordaron la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la llamada que sostuvieron este lunes.

Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido en 50 % el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La conversación telefónica ocurrió en medio de las tensiones por las declaraciones de Trump, quien en días pasados había amenazado con posibles ataques terrestres a los cárteles del narcotráfico en México.

Esta fue la primera conversación entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense amenazase con ataques terrestres a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino; y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos en Nueva York.

Diálogo directo de Sheinbaum con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el diálogo directo con Trump ha sido clave para manejar las cuestiones más sensibles de la relación bilateral.

Subrayó, asimismo, que el comercio también fue uno de los temas que se tocaron en la conversación, la cual no se prolongó más allá de 15 minutos, y que se da ante la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte y los aranceles impuestos a sectores estratégicos.

