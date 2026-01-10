EUA Bombardea Objetivos de ISIS Por Muerte de Dos Soldados Estadounidenses

Este sábado 10 de enero, fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en coordinación con tropas aliadas de la coalición internacional, llevaron a cabo una serie de ataques a gran escala contra múltiples objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en distintas regiones de Siria.

Las acciones militares forman parte de una ofensiva estratégica destinada a debilitar la capacidad operativa del grupo extremista en la región.

Los bombardeos se enmarcan en la denominada Operación Ataque Ojo de Halcón, una campaña militar que fue lanzada y anunciada el pasado 19 de diciembre de 2025 por orden directa del presidente estadounidense Donald Trump. Esta operación surgió como respuesta al ataque perpetrado por ISIS el 13 de diciembre de 2025 en las inmediaciones de Palmira, Siria, donde fuerzas estadounidenses y sirias fueron emboscadas por un terrorista del grupo.

Dicho atentado tuvo consecuencias fatales, al cobrar la vida de dos soldados estadounidenses y de un intérprete civil estadounidense que colaboraba con las fuerzas de la coalición, hecho que elevó las alertas de seguridad y motivó una respuesta inmediata por parte de Washington y sus aliados.

Ataque contra ISIS

De acuerdo con información oficial, los ataques de este sábado estuvieron dirigidos a infraestructura clave, centros de mando, refugios y rutas de desplazamiento de ISIS en territorio sirio. El objetivo principal es reducir la capacidad del grupo para reorganizarse, planear nuevos atentados y amenazar tanto a fuerzas militares como a civiles en la región.

En un comunicado, autoridades estadounidenses y de la coalición internacional reiteraron su compromiso de continuar con la persecución de los responsables de actos terroristas. Asimismo, enfatizaron que no cesarán los esfuerzos para erradicar al terrorismo islámico, prevenir futuros ataques y garantizar la seguridad de las fuerzas estadounidenses y aliadas desplegadas en Medio Oriente.

Las operaciones militares continuarán mientras persista la amenaza de ISIS, señalaron.

