Irán Aspira a la Libertad y EUA está "Listo para Ayudar", Afirma Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que Estados Unidos está "listo para ayudar", mientras los manifestantes en Irán enfrentan una represión cada vez más intensa por parte de las autoridades de la república islámica.

"Irán está mirando hacia la LIBERTAD, quizá como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!", dijo Trump en una publicación en Truth Social este sábado, sin dar más detalles.

Sus comentarios se producen un día después de que afirmara que Irán estaba "en serios problemas" y volviera a advertir que podría ordenar ataques militares.

Video: Trump Amenazó con Intervenir en Irán si Atacan a Manifestantes Pacíficos

¿Qué está pasando en Irán?

Las protestas que se extienden por Irán se acercaban este sábado a la marca de las dos semanas, y el gobierno reconoció las manifestaciones en curso a pesar de la intensificación de la intervención de las fuerzas del orden de que la República Islámica sigue aislada del resto del mundo.

Con el acceso a internet y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más complicado. Pero el número de muertos en las protestas aumentó a al menos 72 y hay más de 2 mil 300 detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. La televisora estatal iraní reportó las bajas en las fuerzas de seguridad y describe el control que ejercen sobre la nación.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha anunciado una próxima oleada de represión, pese a las advertencias de Estados Unidos.

Teherán intensificó sus amenazas el sábado, cuando el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquiera que participe en las protestas será considerado un "enemigo de Dios", un cargo que conlleva la pena de muerte. La declaración transmitida por la televisión estatal iraní indicó que incluso aquellos que "ayudaron a los alborotadores" enfrentarán el cargo.

Video: Manifestantes en Irán Queman Estatua de Alí Jamenei, Líder Supremo de Irán

Planean más protestas en Irán

La teocracia iraní cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales el jueves, aunque permitió que algunos medios estatales y semioficiales publicaran. La cadena de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar, reportó en vivo desde Irán, pero parecía ser el único medio extranjero relevante capaz de trabajar.

El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, quien convocó protestas el jueves y viernes, pidió en su último mensaje a los manifestantes que salgan a las calles el sábado y domingo. Además, les solicitó que lleven la antigua bandera con el león y el sol y otros símbolos nacionales utilizados durante la época del sha para “reclamar los espacios públicos como propios”.

El apoyo de Pahlavi a Israel y el recibido de ese país le han reportado críticas en el pasado, especialmente después de la guerra de 12 días de junio. Los manifestantes han coreado consignas de apoyo al sha en algunas protestas, pero no está claro si se trata de guiño a Pahlavi o de un deseo de regresar a una época anterior a la Revolución Islámica de 1979.

Las protestas iniciaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda iraní, el rial, que se cotiza a más de 1.4 millones por dólar, en un momento en que la economía nacional sufre la presión de las sanciones internacionales, impuestas en parte debido a su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafían directamente a la teocracia.

Las aerolíneas han cancelado algunos vuelos hacia Irán debido a las protestas. Austrian Airlines informó el sábado que había decidido suspender sus vuelos a Irán "como medida de precaución" hasta el lunes. Turkish Airlines anunció anteriormente la cancelación de 17 vuelos a tres ciudades en Irán.

Con información de AFP y AP.

Nota en desarrollo

